Por medio de una conversación reflexiva, la ‘influenciadora’ contó porqué se está dando una pausa en su cuenta de Instagram y ha estado perdida.

Asegura ella que se aburrió de ser siempre igual y mostrar lo mismo, pese a las críticas desea un 2023 diferente.

“La gente piensa que me estoy escondiendo; me han dado duro diciendo que perdí la chispa, que me apagué, que ya no hago cosas como antes”, mencionó Daneidy.

La empresaria habló de tu a tu con sus ‘amigas’, explicó que anda concentrada administrando sus negocios e incluso se puso al día con la DIAN, desmintió despido de empleados, por el contrario está generando más empleo y anda muy dedicada leyendo la biblia y asistiendo a la iglesia para encontrar respuestas.

“No estoy quebrada, me pasan tantas cosas que no he podido dormir, he tenido pensamientos muy malos, me siento cansada, triste aburrida y no quisiera seguir así; aconséjame amiga, por favor”, pidió ‘Epa’.