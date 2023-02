El 2023 ha traído cambios para la vida de ‘Epa Colombia’, por lo menos, eso es lo que ella ha mostrado en sus redes sociales y lo que ha compartido con sus seguidores en las primeras semanas. Pero hubo algo llamativo, que salió en una sesión de preguntas y respuestas, contando novedades sobre su situación legal y lo que tiene planeado para su negocio.

Hay que recordar que Daniedy Barrera Rojas (nombre real de la bogotana) fue condenada por actos vandálicos, que alteraron el orden público y que se llegaron a considerar como “terrorismo”. Ella grabó y subió videos en los que aparecía dañando instalaciones y elementos de estaciones de TransMilenio, todo en el marco del ‘Paro Nacional del 2019’, pero solo hasta 2021 le aplicaron castigos.

‘Epa Colombia’ reveló que su situación judicial cambiará y espera ganar en dólares y euros

Muchos no tienen clara la pena que ha tenido que pagar ‘Epa’, ya que en un principio el castigo más evidente fue su alejamiento de redes sociales. También se conoció una multa de alto valor y se pudo saber que no podía salir del país, pero sobre esto no se sabía cómo se manejaba la condena, porque ella viajó en algún momento a México y lo confesó en redes.

Pero el pasado domingo 5 de febrero, ante la pregunta que hizo una seguidora desde Ecuador, la ‘influenciadora’ reveló cómo está su situación legal y el castigo de no poder salir del país de forma legal. “¡Hola Daneidy! ¿Cuándo llegas, oficialmente, a Ecuador?”, fue la pregunta que llegó y que Daniedy respondió con una petición de ayuda, para poder dejar todo listo para salir del país:

“Primero que todo, para eso, necesito a una persona que me ayude, porque este año cumplo la condena. Que me ayuden a sacar la Visa, para poder salir y ser ‘súper-legal’…”.

Ante estas palabras de la propia ‘Epa Colombia’, queda claro que en 2023 ya cumplirá con el impedimento de salir de Colombia. Y los planes incluyen la internacionalización de su marca de keratinas y peluquerías, algo que tiene en la cabeza y hasta hace cuentas sobre lo que puede ganar en otros países:

“Otra cosa, para sacar mis productos, necesito a un ingeniero o no sé qué necesito. Pero necesito a una persona que me haga un manual de prácticas, para que mis productos puedan salir. Que el Invima aparezca en todos los países, pero no tenga que radicarlo en cada país o no sé si es lo del manual de prácticas. Necesito que una persona me asesore y me ayude”.

Parece que no es la primera vez que ‘Epa’ pide ayuda para esto, ya que en su relato contó que, supuestamente, la han “robado” cuando se ofrecen a ayudarle en este tema tan delicado:

“Siempre me han robado, por eso no he podido salir del país, pero sería genial montar una peluquería en otro país, y cobrar en euros. Imagínate que acá me pagan 180.000 y me quedan como 40.000 de ganancia. Si allá me pagan 100 dólares, son como 500.000…”.

Habiendo cumplido la prohibición de uso de redes sociales por varios meses, cumpliendo con la multa que le impusieron y sin la prohibición para salir del país, parece que ‘Epa Colombia’ cumplió con sus castigos. Aunque también ha llegado a acuerdos con la justicia por trabajo social, ya que es lo que ha venido mostrando en sus redes, haciendo talleres y capacitaciones en cárceles femeninas.