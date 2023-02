En medio de una reunión con emoción y muchos invitados del gran grupo de trabajo que hace posible la emisión los sábados y domingos, se hizo la despedida de un integrante muy importante. Lejos de ser chisme o rumor, el presentador Carlos Giraldo confirmó que vendrá un cambio en ‘La red’ por la salida de Wilber Correa, director del espacio.

Aunque muchos no saben quién es él, es uno de los grandes responsables del éxito que tiene este producto de Caracol Televisión. En repetidas oportunidades ha estado acompañando a los presentadores habituales en eventos, salidas y actividades sociales, pero en pantalla no tiene la exposición de Mary Méndez, Carlos Vargas, Giraldo, Frank Solano o Juan Carlos Giraldo.

(Vea también: “Todos son hipócritas”: Yina Calderón soltó la lengua y lanzó dardo a ‘influenciadores’)

La despedida que organizó el equipo de ‘La red’ para su líder

En las historias de Instagram de Carlos Giraldo se encontró una foto en la que se veía un grupo grande de personas, en medio de una reunión y al fondo se veía entrando el mencionado presentador. Aunque él hizo énfasis en su llegada tarde, lo importante estaba en otra parte del texto que publicó:

“Selfie de parte del equipo de @laredcaracol tomada por @carlitosvargasm, anoche, en la despedida de nuestro director. Yo [por varias] al fondo haciendo mi entrada triunfal”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Chismosa (@la_chismosa_news)

La foto la tomó Carlos Vargas con su celular y se ven varias personas que trabajan en la producción y planeación de ‘La red’. Pero, de los presentadores habituales, solo está el autor de la imagen y Carlos Giraldo al fondo, ingresando al lujoso restaurante de una zona exclusiva de Bogotá.

Lee También

No se sabe si no habían llegado todos los invitados o no asistieron, pero el hecho de la despedida del director ya es más que llamativo y hay que esperar a ver quién asume sus responsabilidades y si se verán cambios en las próximas emisiones.