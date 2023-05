‘Epa Colombia’ ya había dicho que quería ser mamá y que estaba dispuesta a pasar por inseminación artificial para lograrlo. Pero sorprendió a muchos ahora, con la confesión sobre la elección del donante por aspecto físico y que pagó por este servicio en el exterior.

Cada vez son más las parejas que están optando por esta forma para tener un hijo, muchas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, tal como lo contó Camila Chaín sobre Tobías. Pero no solo hay parejas de este grupo, ya que el propio James Rodríguez pasó por un proceso similar, en el que él era el donante y no se conoce la identidad de la mujer que dio vida al pequeño Samuel.

Por eso, teniendo en cuenta todos los ejemplos y opciones, ‘Epa’ y su novia Karol Samantha tomaron la opción de la fecundación artificial y lo contó para el programa ‘La red’ en su emisión especial del Día de la Madre.

‘Epa Colombia’ contó cómo es su proceso para quedar embarazada

La presentadora Mary Méndez, con su estilo característico, anunció la entrevista de la empresaria de productos para el cabello de una forma particular: “‘Epa Colombia’ no quiere a cualquier muchachito, quiere diseñarlo a su antojo. Lo quiere mono y ojiazul”. Sorprendidos, sus compañeros quedaron con ganas de saber si esto se puede lograr y estaban muy atentos a la explicación.

“Estoy en un proceso lindo de fertilidad para ser mamá, ha sido largo y ya llevo un año con esto. En un banco estadounidense compré la raza caucásea; es de ojos azules y mono. Quiero darme la oportunidad de tener una niña”, dijo la ‘influenciadora’. Algunos pueden sentir como si estuviera haciendo el pedido de un muñeco o algún elemento con esas características, pero ella lo menciona como una compra.

La misma Daneidy Barrera, que es su nombre de pila, habló sin filtros sobre todo lo que implica el plan de tener a su hija:

“[Toca] comprar el esperma y dura un largo tiempo para que llegue a Colombia. Hay que escoger a la persona que va a ser el papá, comunicarse con la persona. Quería que fuera una persona creyente, que mi hija saliera bien. Eso fue lo que hice”.

Y tal como en el caso ya citado de Camila Chaín, ‘Epa Colombia’ confesó que ella llevará en su cuerpo el óvulo inseminado de su pareja, pero aún no han avanzado en este tema: “Estamos mirando los embriones, ver cuál es el más sano, para introducirlo en la ‘El Colombia’. Son los óvulos de Karol y ella tiene los ojos verdes o azules, la raza es caucásea”.

Lo más complicado de lo que ‘Epa Colombia’ a ‘La red’ es que esa eventual hija podría no tener las características que ella sueña: “El doctor dijo que había un 80 o 90 % de posibilidad”. Aunque es alto el porcentaje, hay entre 10 y 20 % de opciones que no se cumplan sus planes, por eso el presentador Juan Carlos Giraldo preguntó con sinceridad y crudeza: “Si no sale así, ¿lo devuelve?”.