Continúa la visita oficial de la delegación colombiana a España, en la que se han vivido momentos de tensión y otros curiosos, por cuenta del presidente y la primera dama.

Petro armó ampolla con sus críticas hacia el “yugo” español que vivieron los territorios que conquistaron, palabras que no cayeron bien en los miembros del partido de derecha Vox, de España, mientras que a Alcocer se la han montado por sus curiosos gestos durante la cena ofrecida por la realeza.

Los detractores del actuar de la primera dama además han criticado el elevado costo de algunas de las prendas que ha usado durante los eventos sociales a los que ha asistido, como los zapatos y joyas de reconocidos diseñadores.

La presentadora del programa ‘La red’ usó su cuenta de Twitter para comentar el atuendo que eligió Alcocer para su encuentro con la reina Letizia de España.

Los otros que ha usado en esta visita me han parecido verdaderas joyas, absolutamente divinos, este no me da la misma vibra, me da la impresión de disfraz de carnaval

— MARY MENDEZ (@MENDEZMARY55) May 4, 2023