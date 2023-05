La visita de Gustavo Petro comenzó de manera oficial con el protocolo con el que los reyes Felipe VI y Leticia Ortiz le dieron la bienvenida a la delegación de Colombia. Él y la primera dama llegaron en un Rolls-Royce Phantom modelo 1952 a la plaza en la que 600 guardias de caballería, infantería y motorizados los saludaron.

Un detalle que llamó la atención es que Petro renunció al frac, vestido masculino de máxima etiqueta y bastante habitual para ocasiones especiales.

El presidente no vistió de frac en la cena de gala que ofrecieron los reyes este miércoles en el Palacio Real porque considera que es un símbolo que tiene que ver con élites, con la antidemocracia, pese a que suele ser el código de vestimenta habitual en este tipo de actos.



“No me siento cómodo ni con la corbata ni el frac. Yo nunca me he puesto un frac”, dijo desde Madrid en una entrevista con la emisora W Radio.