Melissa Gate, recordada por su paso polémico en ‘La casa de los famosos’, volvió a estar en boca de todos tras su inesperada aparición en la emisora Radio Uno. Y es que semanas atrás, durante una primera visita al mismo medio, la cantante se levantó del set de manera abrupta cuando le preguntaron sobre sus excompañeros de ‘reality’ Karina García y Andrés Altafulla, considerando la pregunta como una “falta de respeto”. El desplante causó molestia entre los locutores, quienes no ocultaron su indignación en redes.

(Vea también: Melissa Gate abandonó entrevista: se levantó y los dejó botados por “falta de respeto”)

Sin embargo, el tiempo parece haber surtido efecto en Melissa, quien recientemente regresó a la emisora, esta vez invitada por gestión directa de su mánager, Gustavo Rincón. Su llegada fue descrita por algunos como un acto de “pedir cacao” o “bajar la guardia”, es decir, una forma informal de bajar la tensión y buscar reconciliación con los medios.

Aunque la artista no ofreció disculpas por su reacción anterior, sí mostró un cambio notable en su actitud: se quedó todo el tiempo en cabina, respondió a todas las preguntas y, lo más llamativo, abordó sin evasivas el tema de Altafulla. “No tengo nada para decirle a Altafulla y pues… felicitaciones, disfrútalo, sollátelo, aprovéchalo. Nunca le he deseado nada mal a nadie”, comentó en tono tranquilo, contrastando con su actitud anterior.

También fue enfática al hablar de cómo enfrenta las críticas en los medios y en redes sociales. Melissa diferenció su personaje mediático de su identidad personal: “La que responde en los medios es Melissa Gate, no Melissa Puerta. Por eso a veces hago comentarios que a la gente no le gustan, pero es parte del ‘show’”. Con esto, dejó entrever que parte de su comportamiento forma parte de una estrategia o personaje que ha construido para el entretenimiento.

El cambio fue notorio, tanto así que varios oyentes y seguidores en redes comentaron que “está irreconocible”, en el buen sentido. Otros, sin embargo, se mostraron escépticos y aseguraron que todo se debe a una estrategia para limpiar su imagen después del escándalo en vivo.

Los locutores de Radio Uno también destacaron que la conversación fluyó mejor esta vez y que, si bien Melissa no se retractó explícitamente, mostró mayor apertura y respeto por el trabajo periodístico. No hubo desplantes, ni tensiones, ni frases subidas de tono.

Esta nueva faceta de Melissa Gate deja abierta la posibilidad de una reconciliación con parte del público que la había criticado por su actitud explosiva. Además, demuestra que la artista está comenzando a entender mejor el juego mediático y a moderar sus reacciones en entrevistas en vivo, especialmente cuando se trata de temas sensibles relacionados con su paso por la televisión.

Con esta aparición, queda claro que Melissa Gate no quiere cerrar las puertas a los medios, y que su personaje controversial tal vez esté cediendo terreno a una figura más estratégica y controlada. ¿Será este el inicio de una nueva etapa en su carrera pública? El tiempo lo dirá.

* Pulzo.com se escribe con Z

