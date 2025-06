Durante una rueda de prensa organizada por las emisoras radiales de RCN, Melissa Gate, finalista de ‘La casa de los famosos Colombia’, protagonizó un incómodo momento al expresar su molestia ante ciertas preguntas de los periodistas.

El encuentro, que también contó con la presencia de Emiro Navarro, tercer finalista del ‘reality’, y ‘la Toxicosteña’, cuarta finalista, se desarrollaba con normalidad en las instalaciones de la emisora Radio Uno cuando una serie de preguntas sobre otros participantes causó tensión en el ambiente.

¿Por qué Melissa Gate abandonó entrevista de la emisora Radio Uno?

Todo ocurrió cuando uno de los reporteros presentes preguntó: “¿Ustedes creen que esa relación que pasó entre Altafulla y Karina da para más?”, en referencia al vínculo sentimental que se habría formado dentro de la casa entre el ganador del ‘reality’ y su compañera Karina García. A esta pregunta se sumó otra de un colega: “¿Y qué piensan de todo lo que pasó allá adentro?”, lo que provocó una evidente incomodidad entre los invitados.

Melissa Gate, visiblemente molesta, fue la primera en reaccionar. Sin ocultar su disgusto, respondió de manera tajante:

“Bueno, prefiero no opinar sobre esos temas, ya me quiero ir. Decir cosas de otra gente… o sea, qué falta de respeto, de verdad”. Su comentario dejó claro que no estaba dispuesta a seguir hablando de temas ajenos a su experiencia personal en el programa.

A su lado, Emiro Navarro mantuvo una postura similar y agregó con serenidad: “Prefiero no opinar sobre cosas que no me intervienen directamente a mí”. El barranquillero, quien ha sido muy reservado en sus declaraciones tras su salida del ‘reality’, evitó profundizar en cualquier polémica relacionada con sus excompañeros y se levantó.

Por su parte, ‘la Toxicosteña’, otra de las participantes del programa y también presente en la rueda de prensa, respaldó la postura de sus colegas: “Cuando estaba en la casa eso era como tema de conversación, pero como el ‘reality’ se acabó, es un tema que a mí no me interesa”. Su afirmación cerró cualquier posibilidad de continuar con esa línea de preguntas.

El momento fue incómodo para los periodistas, quienes esperaban obtener comentarios sobre uno de los temas más comentados por los seguidores del programa. Sin embargo, la reacción de Melissa Gate dejó claro que prefiere centrarse en su experiencia y proyectos personales, evitando alimentar controversias o hablar de la vida privada de otros concursantes.

Este episodio demuestra que, aunque el ‘reality’ haya terminado, las tensiones entre algunos participantes y los medios siguen latentes, especialmente cuando se abordan temas sensibles o fuera de contexto.

¿Cuántos años tiene la ‘influencer’ Melissa Gate?

Melissa Gate, cuyo nombre real es Melissa Puerta, es una ‘influencer’ colombiana de 33 años que ha ganado gran reconocimiento en redes sociales gracias a su estilo irreverente, contenido provocador y actitud desafiante frente a las críticas.

Con una personalidad arrolladora y sin filtros, Melissa ha construido una comunidad digital que valora su autenticidad y su manera directa de expresarse. Saltó a la fama nacional tras su participación en ‘La casa de los famosos Colombia’, donde logró destacarse por su carácter fuerte, su espontaneidad y su estilo único.

Durante su paso por el programa de convivencia, fue protagonista de varias discusiones, momentos virales y reflexiones personales que conectaron con un amplio público. Su presencia en el programa la posicionó como una figura mediática con proyección más allá del entorno digital.

