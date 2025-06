La final de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’ Colombia generó una fuerte ola de reacciones tras la coronación de Andrés David Altafulla Blanco como ganador con el 51.84% de los votos, superando a la favorita del público, Melissa Gate, quien obtuvo el 44.81%, según informó Tropicana FM. Para muchos televidentes, el desenlace fue sorpresivo y decepcionante, desatando acusaciones de injusticia.

Desde el anuncio oficial, las redes sociales —en especial X (antes Twitter)— se llenaron de mensajes en defensa de Melissa. Fanáticos y figuras públicas aseguraron que ella había sido la verdadera protagonista del ‘reality’, y que su derrota representaba “el robo más grande” en la historia del formato.

Melissa Gate fue una de las concursantes más destacadas del programa. En varias galas superó amplias votaciones, y en una de ellas rompió récords al alcanzar un 73.28% de apoyo del público, la cifra más alta de toda la temporada, según Noticias RCN.

Una proyección compartida por Tropicana FM, basada en simulación de inteligencia artificial, indicó que en una final directa entre Melissa y Altafulla, la ganadora habría sido Melissa con un 54.20% frente al 47.44% de Altafulla. Este dato avivó la polémica sobre el resultado final y generó miles de reacciones digitales.

La indignación fue evidente en redes sociales. Un internauta escribió dio a entender que la derrota de Melissa Gate perdió se trató de un robo.

“He visto todas las emisiones de la casa de los famosos, pero esta ha tenido el robo más grande que cualquier temporada. Melissa sirvió, Melissa devoró, Melissa alimentó esa casa“. fueron uno de los comentarios.

“Con el público no se juega, el pueblo proclama a Melissa Gate como la reina y la ganadora de ‘La casa de los famosos 2025 ‘”, escribió una usuaria de X.

Pese a no haber ganado, Melissa demostró gratitud y fortaleza. A través de sus redes sociales, agradeció el masivo respaldo de sus seguidores y aseguró que “ustedes son el verdadero premio”. Su actitud fue elogiada por miles de usuarios, que la siguen considerando la ganadora moral del ‘reality’.

No vuelvo a creer en las votaciones de la casa de los famosos, no vuelvo a verlo los próximos años, esto es un robo más para Colombia. Cómo van a decir que Altafulla le ganó a Melissa, entonces le ganó no solo a Colombia sino a muchos paises, fraude#LaCasaDeLosFamososCol2

