La situación más álgida que ha sacudido la familia presidencial avanza en la Fiscalía. En libertad quedó Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, quién aseguró que a la campaña para elegir a su padre como mandatario ingresaron dineros de forma irregular. El caso no solo involucra a Nicolás Petro, quien tendrá que responder por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, sino a su expareja, Day Vásquez, quién podría ser imputada por lavado de activos y violación de datos personales.

Aquí, los hitos más fundamentales para entender este caso:

Captura a Nicolás Petro

Desde marzo de 2023, las autoridades le pusieron el ojo a Nicolás Petro por solicitud de su propio padre, Gustavo Petro. Este último también le pidió a la Fiscalía que investigara a su hermano, Juan Fernando, por su supuesto rol en las exigencias de sobornos a narcotraficantes para entrar al proyecto de paz total. Días después, el fiscal Francisco Barbosa confirmó que ya estaban avanzando las investigaciones contra Nicolás Petro y que estaban revisando de dónde sacó el dinero para la adquisición de sus bienes y un presunto lavado de activos.

Aunque la investigación se concentra en saber el uso y el origen de dinero usado por Nicolás Petro y su exesposa Day Vásquez para millonarios gastos personales. También se ha dicho que, al parecer, varias personas del círculo cercano de Petro movieron a sus conocidos, altos políticos y empresarios en la costa Caribe, para conseguir altas sumas de dinero, supuestamente para financiar la campaña presidencial de su papá.

Algunas de esas personas que presuntamente estarían involucradas en los negocios son: Máximo Noriega, que colaborará con la Fiscalía, Gabriel Hilsalca Acosta, hijo del polémico Alfonso El Turco Hilsaca; y del Óscar Camacho, un poderoso empresario de Cúcuta. A través de Noriega, abogado, contador y político de esa región, Santander Lópesierra, un exnarcotraficante, supuestamente le entregó la plata a Nicolás Petro.

Tras la pesquisa sobre estos hechos, la Fiscalía capturó entonces el pasado 29 de julio a Nicolás Petro, quien además es diputado por la Asamblea del Departamento del Atlántico, así como a su expareja, Day Vásquez. Según un audio de Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás Petro, cuando el ente acusador capturó al hijo del presidente los grabaron desnudos y a ella, a pesar de estar embarazada, la hicieron cambiar al frente de las cámaras.

Nicolás colabora con la justicia

A pesar de que Nicolás Petro no aceptó en un inicio los delitos por los que lo investiga la Fiscalía, en audiencia del pasado 1 de agosto anunció que, efectivamente, colaborará con la justicia. “Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé, que viene en mi camino. Muchas gracias, señor juez”, señaló el diputado Petro.

Hasta que llegó el 3 de agosto, día en que comenzó la diligencia en la que la Fiscalía expuso los argumentos por los cuales Nicolás Petro debería ser enviado a prisión domiciliaria. En la misma, según el fiscal Mario Burgos, Nicolás Petro dijo que sí recibió altas sumas de dinero de Santander Lópesierra (conocido como el hombre Malboro), Gabriel Hilsaca Acosta y Óscar Camacho.

El dinero, presuntamente, habría sido utilizado para su beneficio personal e incrementar su patrimonio de manera injustificada. Y no solo eso, “otra parte de estos fueron invertidos en la campaña presidencial del año 2022″, dijo el fiscal. Ante esto, Nicolás Petro señaló en los últimos días que colaborará con la justicia para entregar pruebas y nombres de personas que habrían participado en estos hechos.

En la misma diligencia, la Fiscalía presentó un organigrama con varios nombres, aunque no están directamente relacionados con la investigación de enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Nicolás Petro, sí aparecieron en algunas pruebas y darían cuenta de irregularidades durante la campaña presidencial. En la figura se notan varios aforados contra quienes la Unidad Delegada de la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia ya estudia su posible vinculación en estos hechos.

Se trata del exministro del Interior, Alfonso Prada, quien según una conversación de Nicolás Petro y su exesposa Daysuris Vásquez, presuntamente le habría entregado de manera irregular y a dedo al hijo del presidente, cupos para otorgarlos dentro de esa cartera y en la Defensoría del Pueblo. Otros de los mencionados son el representante a la Cámara por el Pacto Histórico Agmeth Escaf. El senador menciona en una conversación que Euclides Torres, quien presuntamente financió la campaña de Gustavo Petro, y Armando Benedetti, exembajador de Colombia en Venezuela, apoyaban a Martha Villalba para ser gobernadora.

Adicionalmente, en los chats aparece el nombre de Alejando Char, quien tiene procesos ante la Corte Suprema de Justicia y fue llamado a indagatoria por el escándalo de Aida Merlano. La mención al hoy candidato a la Alcaldía de Barranquilla se hizo en una corta conversación que, al parecer, sostuvo con Daysuris Vásquez, en la que él le dice que una persona le va a llevar algo a su apartamento y agrega “5 puntos. Que gane el que Dios eligió para gobernar”.

¿Qué dijo el presidente Gustavo Petro sobre el caso de su hijo?

Un par de horas después de que Nicolás Petro confesara que sí hubo ingreso de dinero irregular a la campaña de su papá, el presidente Gustavo Petro decidió responder a los señalamientos desde Sincelejo (Sucre). “Yo he prometido no interferir en el proceso judicial y no lo voy a hacer, lo repito, pero como no es un juez puedo analizar lo que dijo”, expresó el mandatario durante el lanzamiento del Sistema Nacional de Reforma Agraria.

A la respuesta del Presidente se suma una particular petición. El 2 de agosto, en medio de la postulación de tres mujeres para que una de ellas reemplace a Francisco Barbosa a partir del próximo año en la Fiscalía, Gustavo Petro también le pidió a la Corte Suprema que, una vez elegida la nueva cabeza del ente investigador, estudie la posibilidad de elegir un fiscal ad hoc para los procesos que existan en contra los integrantes de su familia.

El mandatario quiere entonces que los casos sean llevados por un funcionario que no haya sido postulado por él con el propósito de que: “No haya duda de la transparencia de las investigaciones”. Asimismo, este sábado 5 de agosto, el presidente escribió en sus redes sociales que no intervendrá en la causa judicial que avanza contra su hijo. “No presionaré como presidente a la justicia en su caso, los funcionarios que intervengan en su proceso serán por mí respetados”, dijo Gustavo Petro.

¿Qué sigue para Nicolás Petro y Day Vásquez?

Este viernes 4 de agosto y tras una semana de audiencias, un juez por fin impuso las medidas de aseguramiento contra los dos involucrados en el caso. Se trata del encargado del juzgado 74 de garantías de Bogotá, quien después de aceptar la solicitud que hizo la Fiscalía de no enviar al hijo del presidente Gustavo Petro a la cárcel ni mucho menos a su expareja, Day Vásquez; les concedió a los dos la libertad condicional.

Antes de esta decisión, la declaración de Nicolás Petro le abrió otro camino en medio de esta investigación penal respecto al dinero investido y registrado de la campaña presidencial. Aunque, de acuerdo con Nicolás Petro en entrevista con Semana, ni Gustavo Petro ni su gerente de campaña, Ricardo Roa (hoy presidente de Ecopetrol), sabían de la procedencia de los dineros recibidos.

Ahora, Nicolás Petro puede, por ejemplo, llegar a un principio de oportunidad con el ente acusador para que todo su caso se suspenda; o un preacuerdo, en el que, a cambio de toda la información que ha prometido, pueda recibir rebajas en su pena y otros beneficios, como no ir a la cárcel.