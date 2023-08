Mientras Nicolás Petro enfrenta a la justicia por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, su padre, el presidente Gustavo Petro, llegó a Sucre para lanzar el Sistema Nacional de Reforma Agraria.

Fue allí en donde el jefe de Estado se refrió al escándalo que involucra a su hijo y que enloda a su Gobierno con el ingreso de dineros ilícitos para financiar la campaña presidencial.

Así pues, ante una multitud, Gustavo Petro señaló que ningún escándalo va a acabar con su administración, pese a que algunos opositores lo deseen, pues hizo énfasis en que a él lo eligió el pueblo en las urnas y solo el “mandato popular” podría sacarlo de la Casa de Nariño.

“Tenga la absoluta certeza de que este Gobierno se acaba de acuerdo con el mandato popular, nadie más, y es bueno que quede claro en Colombia. No hay nadie que pueda terminar con este Gobierno que no sea el pueblo mismo. El pueblo dio una orden por mayoría en las urnas electorales, nos vamos hasta el año 2026″, dijo.

Asimismo, el mandatario, en tono retador, manifestó que todo aquel que quiera sacarlo del poder perderá la batalla, argumentando que solo el pueblo podrá hacerlo.

“Cualquier idea contraria ojalá se esfume rápidamente. Invito a aquellas personas que tienen otras ideas en la cabeza a que no perseveren en eso, el mandato popular se respeta, el pueblo se respeta”, precisó.

Gustavo Petro se refirió al escándalo de su hijo Nicolás Petro

Durante el evento en Sincelejo, el presidente se refrió a la diligencia que se lleva a cabo contra Nicolás Petro y Day Vásquez, y señaló que no interferirá en el proceso judicial, pero que tampoco dejará que algunas personas mientan con declaraciones que no ha dado su hijo.

“Alguien dijo que mi hijo había dicho hoy que yo sabía que habían entrado dineros ilegales en mi campaña. Esa afirmación tiene varias formas de analizar. He prometido no interferir en el proceso judicial, pero no es un juez y puedo analizar lo que dijo“, indicó.