En la audiencia de imputación de cargos en contra de Nicolás Petro y Day Vásquez (cobijados con la medida de libertad condicional) el fiscal Mario Burgos abrió un espacio para mencionar a Máximo Noriega, quien hasta hace un par de días fue ficha clave del petrismo para aspirar al cargo de gobernador del Atlántico.

El representante del ente acusador, que destapó las pruebas que inculparon al hijo del presidente y a su exesposa de recibir dineros dudosos para la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia de la República, anunció que Noriega está presto a colaborar con la justicia colombiana, toda vez que fue exdirectivo en el plan de llevar al hoy mandatario de los colombianos a la Casa de Nariño.

A través de una carta entregada por sus abogados, en cabeza de Fernando Rodríguez Bernier, el excandidato a la Gobernación del Atlántico expresó su intención de coger el mínimo, cómo dicen popularmente en la costa norte de Colombia, al referirse a una persona que quiere ajuiciarse o coger juicio, en este caso rendir indagatoria libre y espontánea en el escándalo que tiene en vilo al país.

Cabe mencionar que en la diligencia judicial el fiscal Burgos reveló un chat entre Day Vásquez y Máximo Noriega en el que hablaban de una cuantiosa suma de dinero:

“Máximo, es que yo no le estoy robando a nadie porque esa plata tampoco era para él [Nicolás]. Aquí él está robando, yo estoy robando, el otro está robando y todos estamos robando y él [Nicolás] me quiere acusar a mí de ladrona. […] Yo a Nicolás no le estoy pidiendo nada, al contrario, esa plata me correspondería porque él no me ha dado nada en estos 4 meses, solo 5 millones de pesos que me mandó contigo y tú lo sabes”, fue la conversación que el ente acusador puso sobre la mesa de la jueza que lleva el caso.