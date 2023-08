Cuando Day Vásquez prendió el ventilador en marzo del presente año con explosivas declaraciones a la Revista Semana sobre presuntos dineros dudosos que habría captado su expareja sentimental para la campaña presidencial de su padre (Gustavo Petro), Nicolás Petro se mantuvo firme en su postura de víctima ante ese grave señalamiento.

Por medio de un comunicado y un discurso proferido desde su silla como diputado en la Asamblea del Atlántico (cargo del que hoy esperan su carta de renuncia) el hijo mayor del presidente abogó por su inocencia y aseguró que nunca recibió dádivas de corruptos a cambio de favores políticos.

“He vivido un linchamiento social y mediático sin precedentes. He sido culpado, incriminado y desprestigiado […] Me defenderé en el plano legal de las acusaciones lanzadas en mi contra, y solo ante los órganos pertinentes me referiré al respecto”, comenzó su discurso Nicolás Petro, el 14 de marzo del presente año, en esa corporación departamental.