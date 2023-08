David Teleki, abogado de Nicolás Petro, acaba de denunciar que su cliente está siendo presionado y alertó que personas ajenas a su entorno intentan acercarse a él. “Un abogado de apellido Henao intentó contactar a Nicolás Petro, quién sabe con qué propósitos. Esto lo tendrá que estar investigando la Fiscalía. Si el hijo de Gustavo Petro pisa una cárcel, lo están esperando para asesinarlo (…) Nicolás es un elemento importante para desarticular un organización corrupta”, señaló el penalista Teleki.

El Espectador, aliado de Pulzo, conoció los documento con los que este abogado intentó entrar al búnker para hablar con el hijo del presidente. Se trata de Diego Henao Vargas de quien, por ahora, no se tiene mayor información.

El abogado Telelki agregó en la audiencia que: ”Es indispensable Nicolás Petro, su voz no la pueden acallar, ni por presiones, si él va a una cárcel no duraría ni 24 horas, hemos sido hostigados a través de redes y llamadas telefónicas, con el propósito de que no se sepa la verdad hay personas que no quieren que se sepa la verdad, si él pisa una cárcel allá lo están esperando para asesinarlo, desde el ejecutivo no estamos siendo vistos con buenos ojos, sino con resquemores. Quiero denunciar públicamente que hay personas que han pretendido acceder a ellos”.

Esta denuncia se hizo durante la audiencia para definir la medida de aseguramiento contra Nicolás Petro y Daysuris Vásquez, su expareja y quien también fue vinculada al proceso penal, se reanudó en la mañana de este viernes 4 de agosto. Ambos están ya procesados, él por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y ella por lavado de activos y violación de datos personales. Se espera que a las seis de la tarde de este viernes el juez del caso tome una determinación.