Gustavo Petro le sacó el cuerpo a los señalamientos que Nicolás Petro, su hijo mayor, ha hecho ante la justicia, pues el este aseguró que dineros de dudosa procedencia ingresaron a la campaña presidencial de su padre y que no fueron reportados.

(Vea también: El golpe no tan “blando” que le dio Nicolás Petro a su padre, el presidente Gustavo Petro)

El joven aceptó cargos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos al reconocer que se quedó con parte de las millonadas que antiguos mafiosos y otros empresarios querían meter en la campaña presidencial de su papá. Sin embargo, aclaró que lo que él no tomó fue utilizado en proselitismo electoral en la Costa.

En ese sentido, el máximo mandatario de los colombianos no dio crédito a la declaración de su hijo y afirmó durante un acto público en Sincelejo que a su primogénito lo estaban presionando para decir eso, aunque el propio Nicolás aclaró que no estaba siendo coaccionado.

En consecuencia, Gustavo Petro sacó el cuerpo a los señalamientos y, aunque nombró abogado para lo defienda ante lo que le puede correr pierna arriba, quiso limpiar su nombre manchando el de sus más recientes predecesores, a los que salpicó con nombre propio.

“Si eso fuese cierto, este presidente se tendría que ir el día de hoy, porque yo no soy [Álvaro] Uribe, no soy [Juan Manuel] Santos, no soy [Iván] Duque, no soy ninguno de los que han pasado atrás”, apuntó.

Ante este ataque, Álvaro Uribe Vélez no se quedó callado y contragolpeó como hasta el momento no lo había hecho, ya que solo se había limitado a decir que no se alegraba por “el dolor o el mal del prójimo”.

Lee También

Álvaro Uribe responde ante ataque de Gustavo Petro

El expresidente se pronunció mediante su cuenta de Twitter, en donde dijo que no se le ha comprobado nada en temas de corrupción: “Archivaron el injusto proceso que contra mi persona había por la supuesta ñeñepolítica. Practicaron innumerables pruebas”.

Acto seguido, vino su sablazo: “Pueden revisar la financiación de todas mis campañas”.

Y remató echándole en cara al actual gobernante las millonadas del entramado que tienen en problemas a Nicolás Petro y que lo empiezan a tocar a él.

“No he necesitado grandes sumas de financiación política y los recursos han sido honestos y de conocimiento público”, finalizó.

Acá, la publicación de Álvaro Uribe: