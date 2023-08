Y es que la situación actual incluso también se asemeja mucho a la que vivió Ernesto Samper con el llamado proceso 8.000, en el que se comprobó la entrada de dineros ilícitos a la campaña, pero el entonces presidente salió relativamente indemne tras pronunciar esa histórica frase.

Desde Sincelejo, Petro reaccionó de manera vehemente a la revelación de la Fiscalía, que este jueves aseguró que su hijo Nicolás Petro había confirmado la entrada de recursos ilícitos a la campaña presidencial.

“Si eso fuese cierto este presidente se tendría que ir el día de hoy, porque yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque, no soy ninguno de los que han pasado atrás”, enfatizó.

También negó tajantemente esa posibilidad, calificándola de “mentira” y asegurando que, si hubo algún crimen, él no tenía conocimiento: “Mi hijo no dijo eso, y no dijo eso por una razón básica: a ninguno de mis hijos, ni de mis hijas, les he dicho jamás que delincan. Eso no ha existido”.

El jefe de Estado insistió en desmarcarse de los ilícitos por los que Nicolás Petro responde ante la justicia, insistiendo en que lo que hubiera ocurrido fue sin conocimiento suyo.

“Pero lo que nunca va a pasar, si la bondad florece, es que se afirme que el actual presidente de la República haya permitido siquiera, sugerido o vuelto cómplice de que uno de sus hijos o hijas delinca, porque eso no ha sucedido”, reiteró.

“Pierdan cuidado: el presidente de la República jamás ha solicitado a sus hijos o hijas el delito, ni para ganar, ni para financiar campañas, ni para nada que tenga que ver con el poder”, concluyó Petro.