En la diligencia judicial donde Nicolás Petro Burgos admitió que recibió dinero ilícito para la campaña de su padre, el entonces candidato Gustavo Petro, el fiscal del caso habló de las implicaciones, más allá de lo legal, que tuvo la confesión del hijo del presidente.

En su intervención en la audiencia, el fiscal señaló que no se avizora que Nicolás Petro pueda obstruir la justicia ni seguir desarrollando sus actividades, aunque no especificó si ilícitas o no.

Y es que con la confesión del hijo de Gustavo Petro se espera que se den múltiples consecuencias para el heredero del presidente, toda vez que también lleva una vida política.

Así fue la audiencia del caso:

Nicolás Petro saldrá de la Asamblea del Atlántico

En ese sentido habló el fiscal del caso, que señaló que el sindicado “ha renunciado a todos los derechos y, de una u otra forma, ha indicado a la Fiscalía General de la Nación que está dispuesto a aportar las evidencias que sean relevantes” para el caso.

El fiscal, en su intervención, agregó que el señalado, que tiene a varios familiares penando, se comprometió, “de acuerdo a los trámites pertinentes, a presentar su renuncia ante la Asamblea departamental del Atlántico”.

El funcionario también indicó que Petro Burgos se apartará de toda actividad política, con lo que el delfín resignará bastantes de los beneficios inherentes no solo a su condición de hijo del presidente, sino como funcionario.