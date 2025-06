El abogado Víctor Mosquera, quien recientemente asumió la defensa del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, denunció ante la Fiscalía General de la Nación haber recibido amenazas de muerte. Así lo reveló este domingo 16 de junio en Última Hora Caracol, medio que confirmó que la denuncia ya está en poder del ente acusador.

“Espero se dé con el responsable, acá la prioridad es Miguel”, aseguró Mosquera en declaraciones para Caracol Radio, manifestando su preocupación por la seguridad personal luego de vincularse formalmente al caso del atentado contra el congresista.

(Lea también: [Video] Muestran a mujer capturada por el caso Miguel Uribe; habría cambiado su apariencia)

Además de la denuncia, el abogado solicitó, mediante un correo electrónico, medidas urgentes de protección para los fiscales que actualmente lideran la investigación sobre el ataque a Uribe.

“En atención a la gravedad y sensibilidad del caso relacionada con el senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, respetuosamente me permito remitir a continuación solicitud de adopción urgente de medidas de protección para los fiscales que actualmente están encargados de dicho proceso”.

En entrevista con El Tiempo, Mosquera también arremetió contra la Unidad Nacional de Protección (UNP), asegurando que esta entidad ha desestimado más de 35 solicitudes formales de refuerzo al esquema de seguridad de Uribe.

“Durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, el senador Uribe ha hecho más de 35 solicitudes de reforzamiento del esquema. Solo en este 2025 hay entre 19 y 23. En todas, la respuesta siempre fue negativa: no, no, no y no”, afirmó el abogado, quien aseguró que dichas peticiones han sido ignoradas pese a la evidencia de un riesgo latente.