Por querer hacer más, hizo menos. El candidato a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, quiso defender al presidente de los señalamientos que su hijo Nicolás Petro dijo ante la Fiscalía General de la Nación, respecto a dineros ilícitos que ingresaron a la campaña presidencial de su padre en 2022.

El excongresista Bolívar, quien es uno de los personajes más cercanos al jefe de Estado, decidió escribir un mensaje en Twitter queriendo defender al mandatario de las acusaciones y hacer una comparación del caso del Gobierno actual, con lo vivido por otros expresidentes en su momento en Colombia.

(Lea también: Gustavo Bolívar, salpicado en chats de Nicolás Petro y Day Vásquez; habría hecho jugada)

Sin embargo, al entrar en este juego de recordar hechos históricos, Bolívar hizo quedar mal a Petro e, incluso, muchas personas como la reconocida sexóloga Flavia Dos Santos, opinaron sobre su comentario.

“Horrible comparar e igualar [esto] con otras ilegalidades que quedaron impunes”, escribió la presentadora.

Lee También

El excongresista escribió un trino en el que recordó hechos como el proceso 8.000 que vivió Ernesto Samper en los años 90, cuando dineros del Cartel de Cali entraron en su campaña. También habló de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y Odebrecht. Además, se refirió a ‘Ñeñe’ Hernández y las ayudas económicas que le habría dado a Iván Duque en su camino a la presidencia.

“No cayó Samper ante evidente entrada de dinero del cartel de Cali. No cayó Uribe ante la confesión de paramilitares que dijeron financiar su campaña. No cayó Santos ni está preso Zuluaga con pruebas que delatan dineros de Odebrecht a sus campañas. No cayó Duque con pruebas de ingreso de dinero del narco ‘Ñene’ Hernández a su campaña. Menos caerá Petro sin una sola prueba de financiación ilegal”, escribió en Twitter el hoy aspirante a la Alcaldía de Bogotá.