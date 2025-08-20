La desaparición de la pequeña Valeria Afanador dio un nuevo giro en los últimos minutos con la intervención de la Interpol. Según informó Noticias Caracol, el organismo internacional emitió una circular amarilla para difundir los datos de la menor desaparecida desde el pasado 12 de agosto en Cajicá, Cundinamarca.

De acuerdo con ese medio, la circular amarilla es una notificación que se comparte a nivel global con el objetivo de ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas, especialmente menores o individuos que no pueden identificarse por sí mismos. Con esta medida, la investigación sobre Valeria ahora trasciende las fronteras nacionales y se activa en los 196 países que integran la Interpol.

Valeria desapareció mientras estaba en el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en zona rural de Cajicá. Desde entonces, las autoridades locales han desplegado amplios operativos que involucran a la Policía, la Fiscalía, el Ejército, los Bomberos y otros organismos de rescate. Sin embargo, hasta ahora no se tienen pistas claras sobre su paradero.

El Gobierno y la Policía Nacional mantienen vigente una recompensa de 70 millones de pesos por información que permita dar con la ubicación de la menor. La esperanza de las autoridades es que la difusión internacional incremente las posibilidades de recibir reportes útiles en cualquier país.

La alerta representa un paso adicional en los esfuerzos de búsqueda, ya que con ella cualquier autoridad en el mundo que tenga información sobre Valeria podrá actuar de inmediato. Las autoridades internacionales que reciban reportes coordinarán de forma directa con las instituciones colombianas para avanzar en la investigación.

La comunidad de Cajicá también ha tenido un papel activo en la búsqueda. Vecinos, familiares y voluntarios se han sumado con campañas de difusión y recorridos en distintas zonas del municipio. La solidaridad ha sido fundamental para mantener vivo el caso y presionar a que continúe la búsqueda con intensidad.

El caso de Valeria mantiene en vilo a todo el país. La familia permanece aferrada a la esperanza de que la menor regrese sana y salva a su hogar, mientras las autoridades colombianas y ahora la Interpol multiplican sus esfuerzos para encontrarla.

