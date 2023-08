Gustavo Petro vive su peor crisis desde que asumió como presidente de la República y a pocos días de cumplir un año en su cargo. Las declaraciones de su hijo Nicolás Petro a la Fiscalía en las que asegura que hubo dineros dudosos que entraron a la campaña desataron una tormenta política y judicial en el país.

Precisamente, ese escándalo hace recordar al que ya vivió Ernesto Samper hace varios años, por la manera en la que las campañas políticas de cada uno habrían sido financiadas con recursos oscuros. Si bien hay diferencias entre ambos casos, los dos fueron involucrados justo cuando estaban gobernando.

El escándalo se denominó el ‘proceso 8.000’ en 1994 porque habrían ingresado dineros de la mafia del cartel de Cali —comandado por los hermanos exnarcotraficantes Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela— a la campaña de Samper en esa época.

Qué dijo Samper sobre el escándalo que armó Nicolás Petro

Al respecto, el expresidente habló en W Radio y comparó los dos casos entre lo que vivió él y lo que ahora está pasando Gustavo Petro: “Esta película se parece sí y no. Se parece en el sentido de que tanto el presidente como yo somos inocentes ante los hechos que se han presentado. A pesar de que durante muchos años señalé que no tenía conocimiento de los hechos que se me acusaban, la Corte Suprema encontró que en el caso de mi campaña los administradores fueron los que se apoderaron de esos dineros”.

De igual manera, Samper se atrevió en la emisora, sin sonrojarse, de darle varios consejos al presidente Gustavo Petro para que pueda manejar un escándalo como estos, del que él ya es todo un experto.

“La gente piensa que yo me la pasé los años de mi gobierno defendiéndome del ‘proceso 8.000’ y eso no es cierto, yo me defendí gobernando. Que se defienda gobernando, que siga gobernando, porque es claro que el interés de unos sectores que han estado diciendo que durante este primer año que la economía se va al suelo, que hay incertidumbre por parte de los militares, que hay conflictos institucionales, lo que quieren es que no avancen los proyectos de cambio del presidente”, mencionó.