Las declaraciones del mayor de los hijos de Gustavo Petro en revista Semana movieron las fibras del jefe de Estado, quien escribió un largo mensaje en Twitter sobre la situación por la que atraviesan.

(Vea también: “Me dejó solo”: Nicolás Petro, dolido, cree que su papá lo usó como una ficha de ajedrez)

Y es que, horas antes, Nicolás Petro dijo en el medio citado que su padre lo usó en la campaña presidencial y ahora que está en problemas con la justicia le dio la espalda, mencionando que no sabe si en verdad lo quiere.

“A mí eso me tiene muy triste y muy dolido, porque sentí que me utilizaron como una ficha de ajedrez y que en el momento en que ya no era útil ahí sí me dieron la espalda. Incluso, miembros de mi familia ni siquiera querían tomarse una foto conmigo porque ‘qué dirán si salgo con Nicolás Petro’. Es una situación que me tiene destrozado, triste, deprimido y, bueno, pues me toca luchar por mi hijo”, precisó.

Gustavo Petro y la carta abierta a Nicolás Petro: espera que algún día se perdonen

Ante ello, Gustavo Petro indicó que lo sucedido con Nicolás es “terrible y lamentable”, por lo que espera que algún día puedan hablar y se perdonen.

Sin embargo, el mandatario reiteró que no se entrometerá en el proceso judicial que enfrenta su hijo, e hizo énfasis en que su campaña no recibió dineros ilícitos, argumentando que se enteró de los hechos de corrupción por medio de Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro.

“Lo sucedido con mi hijo es para mi terrible y muy lamentable. Ojalá algún día pueda hablar con él y perdonarnos. Como lo dije antes, no presionaré como presidente a la justicia en su caso, los funcionarios judiciales que intervengan en su proceso serán respetados. La campaña no recibió dinero alguno de carácter ilícito y de lo sucedido me enteré por una reunión que tuve con la exesposa de Nicolás en mi oficina hace apenas unos meses cuando pedí que investigarán a mi hijo”, escribió.