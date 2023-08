Nicolás Petro, hijo mayor de Gustavo Petro, enfrenta un proceso con la justicia por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, el cual está relacionado directamente con la campaña presidencial de su padre.

Fue en este marco que el diputado del Atlántico –se comprometió renunciar al cargo a raíz del escándalo– decidió hablar con revista Semana sobre los hechos que aceptó ante un juez de la República y el rechazo que ha sentido por parte de su familia.

Según dijo Nicolás Petro en el medio citado, desde que Day Vásquez comenzó a dar detalles del nido de corrupción que se formó en la campaña electoral, la vida le cambió, pues señaló que, pese a negociar con la Fiscalía, se siente solo e, incluso, ha sufrido depresión.

“Han sido momentos muy difíciles, muy duros, los que he vivido a lo largo de este año. Ha sido un contraste porque tuve la noticia más maravillosa de mi vida, que es mi hijo, quien está por nacer, y he vivido al mismo tiempo el momento más duro, que es toda esta situación que enfrento actualmente. Lo más doloroso para mí fue lo que pasó con quienes yo consideraba que me tenían aprecio, afecto y que me dieron totalmente la espalda“, dijo.

Nicolás Petro siente que Gustavo Petro lo abandonó

En el diálogo con la periodista Vicky Dávila, Nicolás Petro manifestó que se siente usado por su padre al considerar que durante la campaña sí contaba su apoyo, pero que ahora que llegaron los problemas fue uno de los primeros en darle la espalda.

“En el momento en que pasó esto y vieron que ya no les era útil, empezaron a darme la espalda. La situación con mi papá no viene bien desde hace varios meses. Me duele porque, independientemente de todos los errores que cometí, porque yo reconozco que cometí errores, un padre siempre debe estar ahí“, precisó.

De hecho, el hijo de Gustavo Petro indicó que se “inmoló” por el presidente y su causa, por lo que se siente triste y muy dolido por el rechazo que ha recibido.

“Si hay alguien que tuvo el contacto directo con las bases del petrismo, sobre todo, en el Atlántico y parte de la región Caribe, fui yo. Si hubo alguien quien ayudó a organizar decenas de manifestaciones, fui yo. A mí eso me tiene muy triste y muy dolido, porque sentí que me utilizaron como una ficha de ajedrez y que en el momento en que ya no era útil ahí sí me dieron la espalda. Incluso, miembros de mi familia ni siquiera querían tomarse una foto conmigo porque ‘qué dirán si salgo con Nicolás Petro’. Es una situación que me tiene destrozado, triste, deprimido y, bueno, pues me toca luchar por mi hijo“, indicó.

Finalmente, en la entrevista con Semana, el mayor de los hijos de Gustavo Petro dijo que siente que su papá no lo quiere y detalló que si él no lo crio fue porque así lo quiso.