Hasta el momento solo se adelantó la audiencia de medida aseguramiento, que terminó este viernes sin que el diputado del Atlántico y su esposa, Daysuris Vásquez, tengan que ir a la cárcel mientras se desarrolla el proceso. Es en las fases siguientes en las que comenzarán a verse pruebas y avizorarse posibles consecuencias del escándalo.

Lo más esperado en ese sentido es lo que concierne al presidente Gustavo Petro, quien hasta esta semana se había mantenido indemne, pero que su propio hijo involucró asegurando incluso que tiene cómo probar que sabía de la financiación ilegal en su campaña.

Sin embargo, el jefe de Estado se ha defendido poniendo en duda incluso que su hijo hubiera dicho tal cosa. Sus seguidores exigen que se exhiban pruebas de tal cosa, las cuales todavía no se han visto, aunque tampoco es la instancia en la que se requiera conocerlas en detalle.

El juez señaló este viernes que en la audiencia se mencionó información sobre “un presunto financiamiento con dineros ilícitos a una campaña presidencial”, pero esta hace parte de un acuerdo de colaboración con la Fiscalía que en la audiencia “no se puso de presente” y “no se pudo conocer”.

Por eso, lo que se sabe al respecto se limita a datos que filtra el ente acusador a medios de comunicación, procedente de interrogatorio previo y privado, mas no detallado en ninguna de las pruebas hasta ahora exhibidas, como audios y chats, entre otras. También llama la atención que no es una de las líneas de investigación para las que se compulsaron copias este mismo viernes, lo que confirmaría justamente que todavía no se han facilitado pruebas sobre ese particular.

Es la Fiscalía la que asegura que Nicolás Petro dijo tener pruebas de tal cosa, algo que reiteró en un comunicado emitido al final de la audiencia del 4 de agosto, donde habla de información sobre financiación que “habría superado los topes permitidos por la ley” y que Nicolás Petro Burgos “recibió dineros que no fueron debidamente reportados a las autoridades electorales”.

De momento se conoce el nombre de un empresario de la costa Atlántica con quien el entonces candidato presidencial y hoy mandatario incluso se habría reunido y por lo tanto conocería sus aportes no reportados. Eso sí, en esa misma declaración Petro Burgos habría aclarado que su padre desconocía la supuesta entrada de presuntos recursos de naturaleza ilícita, o sea provenientes del narcotráfico u otras actividades delictivas.

Sería sobre los primeros –no necesariamente de origen ilegal, pero que sí violarían los topes de financiación- que Nicolás Petro habría dicho que estaría dispuesto a hablar incluso ante la única encargada de investigar a un presidente: la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, según informa Noticias Caracol.

La fuente del noticiero estaría en la misma Fiscalía, de donde han surgido la mayoría de versiones sobre financiación electoral irregular. Sin embargo, ese medio señala que el siguiente paso que empezaría a arrojar pruebas al respecto comenzaría a darse este mismo sábado, cuando Petro Burgos “ya anunció que entregará elementos como recibos, videos, grabaciones, fotos y chats”.

Además del rigor del acervo probatorio, se requerirán múltiples interrogatorios adicionales antes de que la presidencia de Gustavo Petro pueda considerarse realmente comprometida. Sin embargo, el presidente ya se adelantó y nombró a un notable abogado para que lo represente, a la espera de cómo se desarrollará el proceso.