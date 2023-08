Aunque la gran noticia del día fue la determinación de dejar que la pareja afronte su proceso en liberad, la diligencia dejó varios temas que seguramente tendrán repercusión en el mismo proceso y quizá deriven en otros.

Por ejemplo, se habló de la implicación de un empresario atlanticense en la presunta financiación ilegal de la campaña del presidente Gustavo Petro, entre otros temas.

Sin embargo, una de las que tocarán de manera muy importante al hijo mayor del mandatario, y sobre todo a la que todavía es su esposa, es la que la involucra en el delito de delito de interés indebido en celebración de contratos.

Y es que en la misma audiencia de este 4 de agosto, el juez anunció que compulsará copias para que se investigue la posible injerencia de Daysuris Vásquez en la adjudicación de un contrato de la Gobernación del Atlántico, detalló Semana.

El contrato tenía como fin “aunar esfuerzos para atender a mayores de edad en centros de vida móviles del Atlántico”, y Vásquez habría hecho parte de una trama para “manipular la adjudicación del contrato y en su fase de ejecución” para que le fuera asignado a una fundación conocida como Conciencia Social. En ello habrían participado el representante legal de la fundación, Gustavo Adolfo de la Ossa Vélez, Nicolás Petro y Pedro Name, con quien la mujer tuvo un hijo.

Tal como consta en uno de los audios exhibidos durante la audiencia, en los que también quedó en evidencia la infidelidad de Petro Burgos, Vásquez habría concretado la adjudicación con el secretario general de la Gobernación del Atlántico, Raúl Lacouture:

“Gustavo, es que me dijo Nicolás, perdón, Pedro, que ya habías dejado todo organizado y pues bueno ya Raúl me llamó ahorita y me dijo que él mañana va a mandar a que revisen todo para firmar, si no él está de viaje. Entonces, regresa el domingo. Si no, el lunes lo va a firmar. Entonces ya mañana lunes eso debe estar firmado”, se oye decir a Daysuris, cita Semana.