Las grabaciones, divulgadas en la audiencia en la que Fiscalía evitó pedir cárcel para el hijo del presidente y su mujer, muestran que ella peleaba con él por plata y por infidelidad.

En la diligencia se escuchó por un buen rato una llamada entre Daysuris Vásquez y Máximo Noriega, amigo del también diputado del Atlántico. Esta fue utilizada como prueba para mostrar cómo se podían inferir distintas irregularidades, pero también reveló otros reclamos de la vida privada de ambos.

(Lea después: Destapan chats y audios de Nicolás Petro y Day Vásquez; confirman que recibieron plata)

Noriega parece reclamarle a Vásquez que devuelva un dinero a Nicolás Petro, lo cual aprovecha ella para hacerle varios reclamos. “Máximo, yo no le estoy robando a él, porque esa plata tampoco era para él. Aquí, él está robando, yo estoy robando, el otro está robando y todos estamos robando”, se le escucha decir a ella.

“Si él quiere acusarme a mí de ladrona, que me ponga una denuncia”, amenaza, pero luego comenta que “no va a hacer eso jamás porque tiene rabo de paja. Lo primero que le van a preguntar de dónde salió la plata”.

Según ella, se había quedado con la plata en cuestión porque es “lo que me correspondería”, y se queja porque Petro Burgos “no me puso un peso para pagar un arriendo”, entre otras cosas. “¿Me quiere denunciar a mí por robo? Que ponga la denuncia, pero tiene que decir en la denuncia de dónde salió la plata”, insistía.

“Yo debería denunciar a Nicolás por difamación”, prosigue la mujer, señalando que supuestamente se habían difundido mentiras sobre ella, y advirtiendo que “cuando esa mierda salga, voy a decir de dónde salió la plata”.

Lee También

Day Vásquez da a entender que como esposa del diputado le correspondía la mitad de todo lo que ganara, pero no estaba recibiéndolo. “Yo soy la esposa de él, así no le guste. El divorcio no se lo voy a dar, no me da gana de firmarlo”, dice en otro momento. “Cuando yo publique algo, no se quejen”.

“Si nos vamos a reventar, nos reventamos Nicolás y yo”, dijo luego, con tono amenazante, mencionando incluso al presidente: “Con Gustavo voy a hablar este tema”, decía. Asimismo, mencionaba a la Laura Ojeda, con quien él la engañaba: “Ella es la que lo va a hundir, no tengo yo que mover un solo dedo. Ella solita es la que lo está hundiendo, y eso de hoy lo va a saber el papá”.

En la llamada, la esposa de Nicolás Petro hace mención de algunos de los que le habrían dado dineros, entre los cuales aparece el condenado excongresista Musa Besaile y el exnarco Santander Lopesierra. “¿Yo lo mandé a que se tomara la foto con el hijo de Musa [Besaile]?”, pregunta ella en un momento.

El reclamo de Day Vásquez por la infidelidad de Nicolás Petro

Daysuris habla por un buen rato de la infidelidad con Laura Ojeda, quien ahora está esperando un bebé del hijo del presidente. En un momento incluso da a entender que pretendía seguir con ella mientras le era infiel: “Me dijo ‘no te estoy pidiendo el divorcio’, y a los 4 días se fue de viaje con la otra”.

“¿Crees que eso no lo sé? ¿Crees que no sé que se fue para Punta Cana?”, le reprocha a Máximo Noriega, quien en ese punto parecía ya estar perdiendo su impulso de mediar. Pero incluso fue más allá: “¿De dónde salió la plata para irse? Le di a él 90 millones de pesos, no sé si no te lo ha dicho, y con esa plata se fue a Punta Cana con ella”, reveló.

“Fue por plata, y ahí está el chat. Le dije tanto te voy a dar y tanto le di. Que no me venga a joder por plata tampoco. 90 millones le di y con eso se fue con ella pa Punta Cana. ¿Qué plata reclama él?”, agregó, antes de soltar otra dura sentencia: “Ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón”.

Según ella, tenía bien contabilizado lo que él gastaba pues “de todo me tiene que dar la mitad, porque todavía soy la esposa”. “¿Con qué plata pagó la fiesta de Ciénaga de Oro? ¿Crees que no sé de dónde salió la plata esa? Yo si tengo idea”, decía.

(Vea también: Avisan que Nicolás Petro iría hasta las últimas en eventual investigación contra su padre)

“Yo me jodí en esa campaña, y parte del sueldo de él me correspondería a mí. Parte de la plata, y tú lo sabes, Máximo”, proseguía, y dijo que se esforzó “consiguiendo aportes ya sabes de quién”.

“Tengo registro de cada una de las cosas que se ha gastado Nicolás: dónde, cómo, con quién, cuándo, todo lo tengo”, aseguraba.

Vásquez también habla de términos desobligantes en los que Petro Burgos se había referido a ella: “Lo cogen las feministas y lo acaban como acabaron a Hollman”, decía al respecto.

Sobre la plata y la infidelidad, una de las frases más dicientes fue “se la voy a devolver cuando venga del viaje, porque ni crea que se va a gastar la plata con la otra perra”.

Este es el largo segmento en el que se conocieron las grabaciones: