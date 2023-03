Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, es el hombre del que todos hablan en este momento, a raíz del escándalo que destapó su exesposa, el cual lo involucra con clientelismo, corrupción y obtención de dineros de dudosa procedencia.

Es por ello que el jefe de Estado decidió romper el silencio para tratar este controversial asunto y otros temas como las reformas, en el marco de sus primeros meses en la Casa de Nariño.

Gustavo Petro habla de su relación con Nicolás Petro

En entrevista con Revista Cambio, Petro comentó que su relación con el mayor de sus hijos ha sido muy distante desde que era pequeño, pues contó que no tuvo la oportunidad de criarlo y enseñarle valores, debido a que estaba en la cárcel cuando él nació y, después, siguió militando en el extinto M-19.

“Yo alcancé a estar un año con Katia y con Nicolás en Bucaramanga en la clandestinidad. Dormíamos en el piso… Me separé de mi hijo y de Katia. Empecé a caminar en soledad hasta que vino la desmovilización del M-19 en el 90. En ese año, él [Nicolás] todavía era un niño. Pero yo ya había hecho una vida sentimental aparte”, dijo.

Y agregó: “No nos volvimos a encontrar realmente. Él se crio en Córdoba. Estudió allá. Hizo su universidad. Realmente, nunca tuvimos la oportunidad de convivir. No lo crie, esa es la realidad”.

El mandatario manifestó que en las pocas oportunidades que visitó a su hijo, nunca se percató de los extravagantes lujos de los que se le señalan, pues contó que son contadas la veces que fue al apartamento en el que vivía con Day Vasquez, su expareja.

“Fui a un apartamento donde él vivía. Una vez dormí ahí, en Barranquilla, pero era pequeño. Era normal, un apartamento pequeño. Él ya convivía con su ahora exesposa, Day. Nosotros la conocemos como Day. No había nada extraño en su forma de vivir. Ya después los rumores empezaron a llamar mi atención“, precisó.

Entre tanto, Petro explicó que nunca se metió en el relación de su hijo y Day Vásquez, y que, efectivamente, después de separados, ella fue quien le advirtió sobre lo que pasaba con el mayor de sus hijos.

El jefe de Estado indicó que si bien no conocía todo el material que la mujer sacó a la luz ante los medios, fue a raíz de esa información que decidió tomar acciones de prevención y le solicitó a la Fiscalía iniciar con la investigación.

“Cuando veo que hay una ruptura, le digo a ambos que no me voy a meter. Lo que hice fue tomar medidas de prevención, porque yo no sé si esas informaciones son ciertas o no, y no podría calificarlas, ni siquiera como presidente”, precisó.

Y agregó: “Es a la Fiscalía a la que le corresponde y tiene todas las garantías de que no va a haber ninguna presión ni nada por el estilo desde el Gobierno con relación a este tipo de procesos. Es ella la que tiene que decidir, no yo. Y en esa medida, el mismo día que hablé con Day y que me alertó, en una reunión del consejo de ministros tomé la decisión de advertirles a todos los ministros y ministras que estaban ahí que no hubiera ningún tipo de relacionamiento con mi hijo. Pero, por prevención, no porque tuviera certeza, sino simplemente quería guarecer de esa posibilidad que podría ocurrir, de acuerdo a Day. Luego tomé la decisión de hacer público lo que la Fiscalía investiga”.

Finalmente, Petro comentó que antes del escándalo habló con su hijo Nicolás, quien le negó todo lo que estaba pasando; sin embargo, reiteró que no está en la facultad de afirmar o contraponerse a las versiones sobre los delitos que presuntamente él cometió, por lo que será la justicia la que lo determine.

Vea acá la entrevista completa: