La convivencia al interior del Pacto Histórico, la coalición que Gustavo Petro creó para las elecciones de 2022, parece no atravesar por su mejor momento por cuenta de la marcada división que hay en torno a las nuevas posturas que ha asumido Roy Barreras, senador de esa colectividad.

Así quedó en evidencia en las últimas horas con el fuego amigo que se registró en las filas de esa colectividad petrista, en donde surgieron cuestionamientos públicos al abrazo que le dio Barreras al presidente Petro, después de la cita privada que ambos tuvieron en la Casa de Nariño.

Aunque cualquiera pensaría que las críticas provendrían de las toldas de la oposición, la realidad fue otra, ya que el abrazo entre los presidentes de la República y del Congreso fue cuestionada por parte del senador Alexander López, quien también pertenece al Pacto Histórico.

López, quien es el presidente del Polo Democrático Alternativo, rompió todos protocolos y decidió cuestionar en sus redes sociales la sinceridad del abrazo y, a su vez, pidió que las reformas sociales que impulsa el Gobierno sean respaldadas, como pidió Petro.

“Ojalá y sea sincero este abrazo por el bien de nuestra patria. El programa de gobierno que prometimos a Colombia se cumple. ¡Seguimos en lucha!”, planteó el senador López en respuesta a la foto de Roy Barreras y Gustavo Petro.

Este comentario no le cayó nada bien al presidente del Congreso, quien le pidió a su compañero del Pacto que no le ponga “fuego amigo” a la discusión. “Álex al compromiso de salvar las reformas concertándolas en el Congreso. Único camino para hacer real el cambio. Aprobar las reformas y no que se hundan. La cizaña no da frutos, seca las siembras. No construye, destruye”, le respondió Barreras.

La tensión no se quedó ahí. López se ensañó en cazar la pelea contra el presidente del Congreso y le reprochó que lleva, según él, tres meses atacando al Gobierno Petro. “Agredes al movimiento social, a ministros, ¿ahora soy yo el de la mala leche?, cuestionó López.

Además, el presidente del Polo Democrático Alternativo arreció sus cuestionamientos contra Barreras y le aseguró que él hizo parte del sector político que considera que llevó al país a la “miseria”. “Luchamos para sacar a nuestro pueblo de la miseria a la que ustedes nos llevaron”, apuntó.

Ante el incesante ataque de su compañero, Barreras le volvió a responder para asegurar que el Gobierno Petro se debe defender “inteligentemente, con táctica, sin extremismos que impiden el diálogo con la otra mitad del país”.

Además, planteó que el presidente del Congreso “lo es de todos los colombianos” y no solo de un sector político, y aprovechó para lanzarse una pulla a López. “Sin duda tu lo habrías hecho mejor si te hubieran elegido. Te deseo paz total”, señaló.

Esta incomodidad contra Barreras en el Pacto Histórico no es nueva, pues desde que recibió la personería jurídica que le dio vida a su partido, la Fuerza de la Paz, varios congresistas han cuestionado sus críticas en torno a temas como la reforma de la salud y el proyecto de paz total del Gobierno.

Otra de las cabezas del Pacto Histórico que se unió a esta pelea días atrás contra el presidente del Congreso fue el exsenador Gustavo Bolívar, quien ha cuestionado que Barreras representa a la clase política tradicional y pidió acciones para impedir que avale a cuestionados en su nuevo partido.