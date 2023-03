Aunque el propio Pirry no se considera ‘petrista’ y tampoco ‘metía las manos al fuego’ por Gustavo Petro como presidente de Colombia, sí admite que votó por un cambio y no está viendo nada de lo que esperaba. Por eso, por medio de un video en el que dejó conocer todos sus pensamientos y reflexiones, compartió lo que piensa y lo que siente en este momento.

Se podría pensar que el video es viejo, ya que desde hace un tiempo Guillermo Prieto La Rotta (nombre real del periodista y documentalista) viene dando críticas sobre las decisiones y medidas del actual mandatario. Pero en el material audiovisual hace mención a los escándalos que se han destapado de Nicolás Petro, hijo del presidente, así que se entiende que es de los primeros días de marzo del 2023.

El video, que poco a poco se ha vuelto viral y da la vuelta a las redes sociales, inicia con un lamento de Pirry por los reclamos que le hace la gente por haber votado por Petro. Pero después menciona el término “petrista arrepentido” y empieza a desahogarse: “¿Arrepentido uno? Pues, uno votó por un cambio y unas ideas que le dijeron. Ahora, que esas ideas y ese cambio no haya sucedido, es otra cosa. ¿Por qué no han sucedido esas ideas y ese cambio? También es otra cosa”.

Y después, Prieto La Rotta empezó a hablar de su decepción por alianzas, tratos y demás acuerdos que ha hecho el gobierno colombiano con partidos tradicionales y castas políticas de siempre:

“El sistema está tan podrido que termina corrompiéndolo todo. De entrada, ese gran cambio, parecía que no iba a ser un gran cambio”, se escucha de Pirry, en un tono de tristeza. Para después mencionar lo que viene pasando con el entorno más cercano del mandatario:

Pero en un punto, el siempre arriesgado y arrojado hombre de medios, apunta directamente a Gustavo Petro, en quien confiaba: “Mucha arrogancia y el señor es un poco reaccionario”. Y resalta que, las denuncias que hacía cuando era congresista, hoy lo pueden perseguir como presidente y eso lo decepciona bastante.

Y con el lamento de que en Colombia somos un “somos un país del tercer mundo, condenado a eso”, reitera que no ve cercano el cambio que se prometió en campaña: “Muchos creímos que se podía dar un cambio en Colombia, sin que nos matáramos entre nosotros… Un país que fuera un poco más justo, la salud de los pobres, la educación, ese tipo de cosas, sin volvernos comunismo ni nada de eso”.



Para Pirry, las cosas buenas llegan para un pequeño fragmento de la población colombiana como lo son las familias poderosas de siempre, los políticos corruptos y los ‘torcidos’. Pero que el pueblo está lejano de una vida más digna.Y como tema reiterativo, el boyacense afirma que “el cambio, pareciera, que es imposible. O porque quienes, supuestamente, lo traen, no cumplen. O porque, simplemente, la clase dirigente y los dueños de este país (no dejan)”.

Para finalizar, se entiende que hay un arrepentimiento y que su solución sería ir ‘por el centro’ de los extremos.

“¿Arrepentido o no arrepentido? Uno votó por una idea y, tristemente en Colombia, en las elecciones terminamos no votando por alguien sino votando contra el otro. Que, en teoría, es peor. Si hubiera elecciones, otra vez, mañana. Por la ‘ultraderecha’ no votaría, es más, después de esto que está sucediendo en Colombia, me voy a volver como ‘los tibios’ y ya”.