Máximo Noriega, ex directivo de la campaña presidencial de Gustavo Petro en la Costa, se refirió a los escandalosos audios del exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti, donde se hablan de una supuesta corrupción electoral en la campaña a la presidencia del mandatario de los colombianos.

Cabe recordar que Benedetti habría conseguido cerca de 15.000 millones de pesos para mover la campaña del Pacto Histórico con el fin de que el partido llegara a la Casa de Nariño, dineros que serían de dudosa procedencia y que siembran incertidumbre sobre la credibilidad y transparencia del Gobierno.

Frente a estos señalamientos, el precandidato a la gobernación del Atlántico por la Colombia Humana Máximo Noriega, desvirtuó la información de las grabaciones y asegura que la cifra mencionada por Benedetti no es acorde con la realidad.

“A mí me parece completamente descabellado. ¿15.000 millones de pesos?, cuando la gente aquí se quejaba. Yo fui coordinador político. Uno de los coordinadores políticos. Y la gente se quejaba porque no había mecanismos para ir a las marchas y a las concentraciones. Que no tenía para el agua. Solicitaba que se le apoyara de alguna forma y no había esa cantidad de dinero”, dijo Noriega, salpicado por Days Vásquez en el caso Nicolás Petro.

Para Noriega, señalar que la votación que obtuvo Petro fue estimulada por corrupción le parece “lo más agresivo, lo más fuerte contra los costeños y contra los que estuvimos al frente de la campaña de Gustavo Petro“.

“Es una cifra loca”, reiteró Máximo Noriega a los medios de comunicación este lunes 5 de junio.

Vale anotar que por presuntas irregularidades en la campaña a la presidencia de Gustavo Petro el Consejo Nacional Electoral citó a rendir testimonio al ex embajador Armando Benedetti y a la exjefa de despacho, Laura Sarabia, quien es investigada por someter a su exniñera a la prueba del polígrafo por el extravío de un dinero dentro de su residencia.

