Continúa el revuelo por el escándalo que involucra a Armando Benedetti con Laura Sarabia, en el que ambos se enfrascaron en una dura pelea que destapó la manera en la que se financió la campaña de Gustavo Petro, las discusiones en el interior del Gobierno y las aspiraciones que tenía el exembajador con la jefe de gabinete.

Ahora, Revista Semana filtró nuevos chats de las respuestas de Sarabia a las serias amenazas de Armando Benedetti, quien le habló con groserías e insultos sobre las movidas que ella hacia por puestos dentro del gabinete. A pesar de las gruesas palabras del exembajador, la jefe de gabinete nunca perdió la compostura.

Cuál fue la respuesta de Laura Sarabia a los insultos de Benedetti

“La verdad que todos los días hago lo mejor que puedo. Y así como usted explotó hoy, yo también. Porque yo me mato aquí todos los días para que usted se desquite conmigo cada vez que quiere, y adicional a eso se metan con mi familia. Que se metan con mi familia. Que se metan conmigo todo lo que quieran pero no con mi familia. Todo desde acá es muy distinto. Y usted siempre tiene todo el derecho a reclamar su ‘espacio público’ cuando quiera”, le dijo inicialmente.

Y agregó: “Yo le pedí disculpas, le di la razón. Y usted sigue. Esa es la forma de hacer equipo. Se lo digo con todo el amor del mundo y el respeto que todavía le tengo, yo no soy su enemiga, y de verdad, si usted cree que he sido un obstáculo, pues yo me voy. De verdad”.

El pasado viernes el presidente hizo público que ninguno podía seguir en el Gobierno; sin embargo, muy pocos tenían clara la pelea tan grave que había detrás entre Sarabia y Benedetti. Incluso, el exembajador en medio de su fura se atrevió a comparar a las Torres Gemelas con la caída que podía hacer en el Gobierno.

“Nos jodemos todos, sí, ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes, pero se caen las Torres Gemelas. Osama Bin Laden, cuando tumbó las Torres Gemelas, le importaba una mondá la imagen y si lo iban a matar o no lo iban a matar, pero tumbó las Torres Gemelas”, dijo furioso Benedetti.