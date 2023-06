Armando Benedetti grita, llora y amenaza. Los audios que publicó la revista Semana, condensados en un video de casi media hora, son una compilación explosiva, soez y editada de la mano derecha del presidente Gustavo Petro durante la campaña, y su exembajador en Venezuela.

Benedetti afirma tener información sobre delitos cometidos en torno a la financiación, y amenaza con hacerla pública, como había revelado La Silla Vacía que se temía en el círculo cercano de Petro.

Según se deduce en los audios, la destinataria es siempre Laura Sarabia, la exjefa de gabinete y exempleada de Benedetti, ahora involucrada en el caso de las chuzadas a sus dos empleadas luego de un robo de dinero. Ese caso ya le había costado el puesto a Sarabia y Benedetti, y había causado un giro político en el gobierno Petro.

Semana no publica ningún audio de Sarabia, por lo que se trata de un diálogo de una sola vía. Por eso, el origen de la filtración apunta a Benedetti. En un trino que envió rápidamente tras la publicación, afirma que “los audios de Semana han sido manipulados”, pide excusas a Petro y Sarabia, y afirma que “el ataque malintencionado que NO viene de mi parte” (Sic).

Los audios de @RevistaSemana han sido manipulados. Pido excusas al presidente @petrogustavo y a @laurisarabia por la agresión y el ataque malintencionado que NO viene de mi parte. — Armando Benedetti (@AABenedetti) June 5, 2023

El presidente Petro respondió que no acepta ”chantajes, ni veo la política como un espacio de favores personales”. Y agregó que: “Creo entender qué le pasa a la mente de Armando Benedetti, acepto sus disculpas, pero debe explicar sus palabras ante la Fiscalía y el país”.

Una agencia de inteligencia en el gobierno Duque nos grabó ilegalmente todas las conversaciones hechas en Zoom durante todos los meses de mi campaña y fueron publicadas en Semana. Nunca pudieron publicar un minuto siquiera en donde yo dijera algo ilegal o irregular. La… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 5, 2023

Qué dijo Armando Benedetti de Gustavo Petro:

Más allá de que la veracidad de los audios está por establecerse, estas son las nueve frases más dañinas por potenciales consecuencias para el gobierno Petro:

1 – “En el momento en que yo diga quién dio la plata aquí en la Costa, yo sé qué es esa mondá. Tú, que no sabes un cu… de historia, lee cómo empezó el hij… (proceso) 8.000” (…) “¿Qué tal que uno diga, mamando gallo, quién fue el que puso la plata aquí en la Costa?”

Entre la primera y la segunda vuelta, Gustavo Petro sumó 700 mil votos más en la región Caribe, que logró contratando transporte. Ese desempeño fue determinante para la victoria sobre Rodolfo Hernández. En el audio, Benedetti amenaza con contar “quién dio la plata” en la Costa. Esa afirmación implica que hubo una persona que aportó plata y que su nombre es problemático.

Más allá de si la persona es, como en el proceso 8.000 de Ernesto Samper, un narcotraficante o no, se trata de una acusación grave. En las cuentas de campaña no hay grandes donaciones individuales, y la mayoría de ingresos reportados se dieron por préstamos de bancos.

La alusión histórica de Benedetti al 8.000 tiene un ingrediente adicional. En 1994 el caso judicial contra Samper explotó cuando Santiago Medina, el tesorero de la campaña, confesó la entrada de dinero ilícito. En este caso, Benedetti hace una amenaza velada con ser el Medina de la campaña de Petro.

2 – “Discúlpame, ¿pero yo qué he hecho? Me fui para Venezuela, me sacaron de aquí, conseguí 15 millones de barras, que pagara el tiempo de no sé qué mondá. Te llevé a ti, lleve al hij… de Prisa, todo. Hicimos cien reuniones, no mari… y la jefe de gabinete me recibe a las tres horas, como un cu…, no”.

Benedetti no solo menciona un aportante problemático, sino una suma enorme. El tope impuesto por el CNE en primera vuelta fue de aproximadamente 27 mil millones de pesos y en segunda de 13 mil millones. Un aporte de 15 mil millones no sale registrado en las fuentes oficiales, y viola el tope individual (del 10 por ciento de los gastos autorizados en cada vuelta). Es más de la mitad de lo permitido en primera vuelta, y más del total de segunda vuelta.

Sobre la campaña de Petro ya hay una investigación abierta por irregularidades en la financiación de la campaña. Los ingresos presentados estuvieron muy cerca del tope, y una investigación de La Silla Vacía mostró que hubo gastos que no se registraron, específicamente, los de una megaoperación de testigos.

La otra sombra sobre la financiación de la campaña de Gustavo Petro viene del caso de su hijo Nicolás Petro. La exesposa de Petro hijo, Day Vásquez, asegura que durante la campaña recibió 600 millones de pesos de Santander Lopesierra, el confeso narcotraficante conocido como “El hombre Marlboro” y otros 400 millones de pesos del contratista Alfonso “El Turco” Hilsaca.

3 – “Nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos, acabamos toda la hij… ver…”

Esta es una de las frases más amenazantes de Benedetti a Sarabia, en la que da a entender que lo que hicieron en campaña implica cárcel. En la reforma a la ley de delitos electorales, motivada por el escándalo de Odebrecht, quedó establecida una pena de 4 a 8 años de prisión para quien supere los topes de gastos que establezca el Consejo Nacional Electoral.

Según la ley, el gerente de campaña, el candidato presidencial y su fórmula, son penalmente responsables por violar los límites de financiación. Eso podría enredar, si una investigación encuentra evidencia de que lo que dice Benedetti es cierto, a Ricardo Roa, el exgerente y actual presidente Ecopetrol, a la vicepresidenta Francia Márquez y al presidente Petro. Los tres tendrían que explicar el origen de los 15.000 millones de pesos de los que habla Benedetti.

La frase tiene otras versiones: “Me joden a mí, yo los jodo a ustedes, pero se caen las torres gemelas”, por ejemplo. Y luego agrega: “A Osama Bin Laden, cuando tumbó las torres gemelas, le importaba una mondá la imagen y si lo iban a matar o no lo iban a matar, pero tumbó las torres gemelas”. En esta versión, Benedetti deja ver su temperamento inestable y un talante temerario. Más allá de que no hay, por ahora, pruebas que comprometan la estabilidad del gobierno, muestra que el presidente Petro tiene a un exfuncionario molesto que afirma tener un arsenal importante para atacarlo.

4 – “El señor Prada se robó todo el Ministerio con la mujer”

El reclamo recurrente de Benedetti a Laura Sarabia era por “espacio político”, lo que se traducía principalmente en un ministerio. El exembajador en Caracas increpaba a la exsubalterna que él había llevado a la campaña de Petro, quien ahora en el gobierno era la encargada de mover las cuotas burocráticas del presidente.

En los audios, Benedetti le reclama a Sarabia por su relación con Alfonso Prada, el exministro del Interior que ella reconoció era con el que mejor relación tenía. En una de las menciones que hace de Prada, Benedetti habla del “robo” al ministerio y menciona a “su mujer”, que es Adriana Barragán.

La pareja fue cuestionada durante el gobierno Santos, cuando Prada era director del Sena y Barragán presidenta de 4-72. En 2015, el Sena firmó un contrato de 18 mil millones de pesos con 4-72, empresa que terminó subcontratando por un valor menor. Y aunque la Procuraduría abrió indagación preliminar a Barragán, el proceso terminó archivado.

5 – “Por el tema de las libertades individuales, nuestro jefe tiene más problemas que uno. Así que nunca debió haber dejado que me descalificaran por eso”

Este es uno de los pasajes más crípticos de los audios de Benedetti. En el círculo más cercano del presidente temen, desde antes de su salida como embajador, por el acceso que este tuvo a la información de la campaña. Incluida la información personal a la que podría apuntar la mención de las “libertades individuales”.

Una fuente que lo supo de primera mano en la campaña, y que pidió no ser citada, le dijo a La Silla: “Al presidente lo tienen chantajeado. Lo que hizo Benedetti fue aislar al presidente y guardar toda la información a la que tuvo acceso”. E incluso dio detalles de un video íntimo grabado en Cartagena que habría llegado a manos de Benedetti.

El exembajador le negó a La Silla que él tenga un video. Y el fin de semana lo reiteró en su entrevista con Cambio: “Es un mito, una leyenda”. Aunque sí dijo: “Yo tengo no muchísima, sino toda la información de lo que pasó en la campaña”.

Pero una fuente cercana al embajador, sin mencionar un video, dijo que Benedetti sí tenía información personal del presidente. “Él tiene toda la información de las perdidas que se pegaba Petro en campaña”, dijo.

Más allá de si existe el video o no, la cercanía de Benedetti con Petro en la campaña, y el acceso que tuvo en la maratón de plazas públicas que hizo el presidente como candidato, sí lo pusieron al tanto de su vida personal y eso preocupa a sus aliados más cercanos.

6 – “Tú no eres cuota mía, yo a ti no te recomendé, tampoco te escogió Petro, te escogió Verónica, y ya sabes por qué”

A Sarabia siempre se la asoció con Benedetti en el gobierno, pues trabajó siete años como su secretaria privada en el Congreso. En su entrevista de este fin de semana el propio Benedetti dice que Sarabia “puede reclamar que no es cuota mía, pero si yo me hubiera ido con Rodolfo Hernández ella no estaría ahí. Todo dependió de mí”.

Pero su elección para el cargo de jefa de gabinete tiene más matices. Aunque oficialmente Benedetti era el que coordinaba la agenda de la campaña, Sarabia se encargó de toda la logística. Eso la acercó al Petro, al punto de que el presidente fue quien sugirió el nombre del hijo de Sarabia, Alejandro, quien nació poco después del triunfo en la segunda vuelta.

Sarabia también se acercó a la familia de Petro y a Verónica Alcocer, hoy primera dama. Andrés Parra, esposo de Sarabia, le dijo a La Silla (en una entrevista el año pasado) que Alcocer “quería venir a nuestra casa a conocer el bebé temprano” y que le trajo ropa de Italia.

El comunicado de Sarabia de la semana pasada, en el que anuncia su salida del gobierno, destaca justamente su cercanía con la familia del presidente. Y les agradece “por haberme abierto las puertas de su familia y siempre recibirme con mucha estima”.

Pero la declaración de Benedetti sobre que Sarabia sería cuota de la primera dama iría más allá de la estima personal. Alcocer tiene mucho poder en el gobierno, cuotas en varios ministerios y altos cargos, y la potestad para, efectivamente, haber influido en el nombramiento de la jefa de gabinete.

El cabo que queda suelto es el de las razones que menciona Benedetti para que Alcocer hubiera apostado por Sarabia para el cargo más cercano al presidente. Y si la exjefa de despacho respondió durante estos meses a la agenda de la primera dama.

7 – “Petro puede ser un hiju…, y es hiju…y lo conocimos hace un año, que entre otras cosas tú no querías que lo apoyáramos”

Esta frase es la más diciente sobre la falta de confianza en el círculo cercano del presidente. Petro hizo la campaña de 2022 con políticos tradicionales hasta entonces contrarios a su proyecto político. Y luego les dio juego en el gobierno. La muestra más grande fue elegir a Sarabia, una exempleada de Benedetti, como jefa de gabinete: es decir, como su mano derecha en el día a día, pese a conocerla hace menos de un año.

Y esa confianza la puso en una joven que no venía precisamente de la izquierda o de compartir el ideario de Petro. Sarabia es hija de un mayor retirado de la Fuerza Área y de una funcionaria de carrera del Ministerio de Defensa. Según su esposo, Andrés Parra, eso le dio una crianza más de derecha.

Y luego profesionalmente empezó como voluntaria en el Partido de La U, en ese momento alineado con el santismo, luego trabajó con Benedetti, un político cuya lealtad ha ido cambiando con el paso de los gobiernos.

Justamente el tema de la lealtad ha estado en el centro de las crisis recientes en el gobierno. En esta, con Benedetti y Sarabia, y en el último remezón de ministros, en el que Petro sacó a la mayoría de los representantes del sector ideológico liberal, como José Antonio Ocampo y Cecilia López, quienes habían cuestionado algunas reformas.

El giro de Petro con los ministros indicó que quería un gabinete más leal. “El gobierno debe declararse ya en emergencia. Que tenga funcionarios cuyo corazón esté a favor de la gente humilde y no simplemente de ganar un salario. Quien ya no sea capaz de hacer eso no tiene espacio en nuestro gobierno”, dijo en abril.

Pero esa falta de confianza también se reflejaba en su círculo cercano. Y la salida de Sarabia puede llevar a Petro a optar por un nuevo jefe de gabinete más cercano a su proyecto.

8 – “El presidente sale como un loco ayer y juega con una vaina de víctimas y tal, para una vaina de política de cuatro niñitos”

“El trino ni lo escribí”, respondió el presidente Petro en una entrevista con Noticias RCN por el mensaje del 17 de mayo pasado en el que anunció que las Fuerzas Militares habían encontrado a los cuatro niños indígenas desaparecidos en un accidente aéreo. La noticia resultó siendo falsa y el presidente debió borrar el trino, lo que fue una demostración del desorden en el gobierno.

Como su mano derecha, Sarabia estuvo junto al presidente en todo el episodio, ella le sugirió borrar el mensaje y también le recomendó el trino que debía escribir corrigiendo la información inicial. Por eso, Benedetti le reclamó a la entonces jefa de gabinete sobre lo que sugiere fue un uso político de la tragedia: “Vi el Twitter de que el man lo borró, quedó como un loco, como un huevón, tratando de sacarle partido político ayer a unos niños y que además no los han encontrado”, le dice Benedetti a Sarabia.

El audio de Benedetti es el detrás de cámaras de una de las salidas más desafortunadas de Petro en Twitter, que dio cuenta de la inexperiencia de Sarabia. Ese es un pun

to en el que insiste el exembajador en sus audios sobre quien era la funcionaria más cercana al presidente.

Benedetti también deja ver la descoordinación en el gobierno. Y da a entender que en el caso de los niños hubo fuego amigo: “Pero además el problema no es ese, el problema es la Aeronáutica Civil, sale una entidad como si fuera un apéndice, como si fuera un eslabón de otra cadena que no es la del gobierno a decir tal vaina”, le dice Benedetti a Sarabia.

9 – “Tengo excelentes relaciones con el Departamento de Estado. Excelentes son excelentes, pero de eso no te puedo contar. Pero no es que me vaya así de espía, ni nada de eso, sino (…) bueno después te cuento (…) y con la DEA también”

Este mensaje agrega a la ya señalada descoordinación en el gobierno Petro, pero ahora sobre la política exterior. Benedetti ha tenido una relación tensa con el Canciller, Álvaro Leyva. En el pasado, había hecho viajes a Estados Unidos, sin la coordinación con la Cancillería, incluso sin haber informado previamente al embajador en Washington, Luis Gilberto Murillo, como se lo confirmó a La Silla un funcionario diplomático.

Luego de que Petro lo echara del gobierno, Benedetti anunció que su visa a Estados Unidos había sido cancelada por “mal uso del pasaporte”. Ahora esta mención al Departamento de Estado, y especialmente a la DEA, en el contexto de un nuevo proceso 8.000, genera suspicacias sobre la agenda de un exembajador en Caracas con funcionarios de Washington.