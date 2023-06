Armando Benedetti es centro de la polémica debido a las grabaciones en las que trató de la peor manera a Laura Sarabia, mujer que era jefe de gabinete del Gobierno Nacional, y también a Gustavo Petro, presidente de Colombia.

La inconformidad del hombre tiene que ver con el aparente incumpliendo hacia él, ya que esperaba un puesto ministerial luego de ayudar, según dijo, en la campaña con mucho dinero de origen desconocido en la región Caribe y asegurar que la victoria en las urnas se dio gracias a él.

“Si no es por mí, no ganan, hice 100 reuniones [conseguí] 15.000 millones de pesos… Pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron… No sé”, se oye en uno de los reclamos.

Insultos y amenazas de Armando Benedetti a Gustavo Petro

Pero las palabras más duras contra el mandatario están llenas de madrazos, dando a entender que su aparente lealtad hacia el líder del Pacto Histórico nunca fue tal.

“Petro puede ser un h… y es un h… Y lo conocimos hace un año”, apuntó.

Sin embargo, todo no se limitó a las ofensas, ya que también lo amedrantó en su diálogo con Laura Sarabia:

“Ahora sí te amenazo, h…, a ti y al presidente, ¿oíste?”.

Y concluyó su advertencia: “Cuento todo lo que sé, que es bastante, para acabar con el mundo”.