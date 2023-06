Los audios del exembajador de Colombia en Venezuela desataron una nueva controversia en la política colombiana. En ellos hizo referencia a una aparente financiación ilegal —unos 15.000 millones de pesos— que hubo en la campaña presidencial del mandatario y amenazó con contarlo todo.

El propio Gustavo Petro se pronunció al respecto y aseguró que en su campaña electoral no recibió dinero del narcotráfico y que su Gobierno no ha hecho nada ilegal. Incluso, publicó una foto con su hija en Twitter y dijo sentirse tranquilo.

Sin embargo, el colectivo de hackers activistas conocido como Anonymous —que suele poner en jaque a diferentes personalidades políticas del mundo— no tardó en aparecer y le lanzó duras advertencias al presidente de Colombia. Según ellos, no debería estar “tan tranquilo”.

Los mensajes del colectivo cibernético comenzaron replicando el mensaje que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, colocó en Twitter. “Todo bien en casa”, escribió el grupo en la cuenta de Twitter @YourAnonNewsESP.

Minutos después, en la misma cuenta se citó la imagen compartida por el mandatario colombiano y pusieron en tela de juicio la tranquilidad que dijo tener. “No sé… no estaría tan tranquilo, querido presidente”, le dijeron.

I don’t know… would not be so calm dear president https://t.co/mCx8U1I00U

Pero allí no quedó todo, pues seguido a esto publicaron un texto en el que aseguraron que ponían sus ojos en Colombia, ya que según ellos el país está inmerso en una indiferencia “peor o igual a la del anterior gobierno”.

En el escrito, Anonymous advierte con revelar conversaciones, más audios y elementos claves que demostrarían que en la campaña presidencial de Gustavo Petro hubo situaciones irregulares.

“Los políticos son una mier… del lado que sean, y el hoy estimado presidente Petro, además de sus claros problemas con el alcohol, los hombres y sus actitudes arrogantes, fue elegido corruptamente”, concluyeron.

Colombia is a country mistreated by violence, corruption and the indifference of its government, a government even worse or equal to the previous one.#Anonymous @YourAnonOne @YourAnonStory @YourAnonRiots @AnonOpsSE @Anonymous_Link pic.twitter.com/pDK0PGftCz

— Anonymous (@YourAnonNewsESP) June 5, 2023