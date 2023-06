En los 26 minutos de audios que Armando Benedetti le mandó a Laura Sarabia en las últimas semanas, hay un aspecto que ha llamado la atención y es la cantidad de plata que, dice el exembajador de Colombia en Venezuela, él se rebuscó para la campaña.

Benedetti, dice en los audios revelados por Semana, que merece respeto por su aporte durante un año a la campaña de Gustavo Petro. “… nadie me deja tirado ahí. Un man que lleva que hizo 100 reuniones en campaña política, un man que se consiguió 15.000 millones y ahora… Que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, pa’ que se fuera a los hoteles, para que viniera acá y todo lo demás”.

Así se lo dijo a Laura Sarabia en conversaciones que ahora fueron filtradas.

Benedetti no le enrostró eso a Laura Sarabia una vez, sino varias veces. En otro audio publicado, el exembajador recordó su influencia para recaudar el dinero con el que Petro, según él, hizo campaña.

“Lo que estoy diciendo es que ese tratamiento. Ajá ma$”&% yo hice 100 reuniones, yo (…) 15.000 millones de pesos. Es más, por mí, no ganan. Entonces, uno, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente. Pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, ma$”&%, yo no sé”, decía Benedetti.

Luego, en esas mismas conversaciones, ahonda más sobre el dinero: “Discúlpame, pero yo qué he hecho. Me sacaron de aquí. Me mandaron a Venezuela. Conseguí 15 millones de barras. Que pagara el tiempo de no sé qué mondá. Te llevé a ti…”.

Todo esto se da en medio de unos reclamos porque ni el presidente ni Laura Sarabia le prestaron atención en una de sus visitas a la Casa de Nariño. Según él, lo pusieron a esperar tres horas.

Armando Benedetti recuerda el proceso 8.000 en Colombia

Uno de los capítulos más oscuros en la política colombiana también aparece en estos audios de Armando Benedetti.

Benedetti se queja constantemente del trato que ha recibido desde que era embajador de Venezuela y en una de esas conversaciones le dice a la exjefe de gabinete: “Es que no fue trato, fue humillación, desidia, provocación (…) en el momento en el que yo diga quién dio la plata aquí en la costa, yo sé qué es esa mondá”.

Ahí es que trae a colación el proceso 8.000: “¿Tú que no sabes un culo de historia? Lee cómo empezó el hiju%&$ proceso 8.000 y por qué empezó. Ahí está la clave de todo lo que va a pasar. Y si tú crees que es un chantaje, cree que es un chantaje”.

En el resto del audio, Benedetti asegura que no lo hacen parte de las decisiones del Gobierno y que eso lo tiene molesto. Es por eso que él está pidiendo un “espacio político” que nunca llegó ”

Frente a todas estas declaraciones, el exembajador ya dio una respuesta en sus redes sociales, aunque usó una las típicas frases que usan los políticos.