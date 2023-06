Este viernes, el presidente Gustavo Petro dio a conocer que tanto Sarabia como Benedetti ya no harían parte del Gobierno Nacional, luego de verse involucrados en el escándalo de interceptaciones telefónicas y posible abuso de poder.

Un día después, es decir este sábado, el exembajador de Venezuela se pronunció al respecto y se mostró intrigado por conocer de qué manera la ex mano derecha del mandatario —de quien apareció un video en el que habló de depresión que sufrió— se enteraba de ciertos temas.

Esto mismo se preguntó el jueves la directora de Semana, Vicky Dávila, quien en sus redes sociales insinuó sentirse chuzada después de que Sarabia la llamara para consultarle por una entrevista que le había hecho a su exniñera Marelbys Meza.

“Yo quedé entre sorprendida y aterrada. Le pregunté: ‘¿Cómo sabe?’. Ella solo atinó a decirme: ‘En Barranquilla todo se sabe’ […]. Era claro que ya tenían toda la información. ¿Cómo supo Laura Sarabia? Hoy que estallan las chuzadas en Colombia me aterro”, escribió en su momento Dávila en Twitter.

El día que entrevisté a Day Vásquez, ex esposa de Nicolás Petro, en absoluta reserva, a las pocas hora me llamó Laura Sarabia. Me dijo: “hiciste una entrevista”, le respondí, “¿a quién?”, ella fue categórica: “a Day Vázquez”. Yo quedé entre sorprendida y aterrada. Le pregunté,… — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) June 1, 2023

Qué dijo Armando Benedetti sobre Laura Sarabia

Una pregunta muy similar se hizo el político barranquillero, quien acompañó a Petro desde su campaña presidencial. En una entrevista con Cambio, al exembajador de Colombia en Venezuela se le consultó sobre por qué había tenido a Meza como huésped en la embajada en Caracas durante 9 días y su respuesta fue contundente.

“Como yo sabía que Laura [Sarabia] chuzaba y todo lo demás…”, contestó.

Desde el medio quisieron entrar en detalles y le preguntaron por qué sabía que Sarabia hacía interceptaciones, a lo que el político contestó con interrogantes similares a los que se hizo Vicky Dávila.

“Ella a veces me salía con comentarios que no tenían que ver. O que no podía saber. A veces hasta se equivocaba en los datos. Pero aun así con la equivocación ¿por qué sabía que yo estaba hablando mal de ella?, que no sé qué. ¿Por qué sabía? Siempre era una paranoia”, dijo Benedetti.

Luego de ello, el barranquillero contó que desde hace un tiempo estaba sosteniendo una pelea con la exjefe de gabinete y que en una de las discusiones que tuvo con ella amenazó al Gobierno. No obstante, el que resultó con problemas fue él por un contacto que, según él, hizo Sarabia.

“Laura sí me mandó amenazas con gente en común de que me iba a joder en la Fiscalía, y me jodió. Estoy seguro de que ella se contactó con la Lombana (se refiere a la magistrada Cristina Lombana de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia). A la mujer más poderosa del Gobierno y del país no le queda nada difícil reunirse con la Lombana y decirle que Petro me quiere joder”, agregó Benedetti en Cambio.