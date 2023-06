Este viernes fue un día agridulce para varios de los escuderos más fieles del presidente Gustavo Petro. El escándalo que involucra a la exjefe de gabinete Laura Sarabia y al exembajador en Venezuela Armando Benedetti (por el sometimiento de una exniñera al polígrafo y por haberla chuzado) terminó con la salida de los dos altos funcionarios. Pero otro tuvo motivos de alegría que transmitió con euforia.

(Le interesa: Destapan quiénes son los policías investigados por chuzadas y robo en caso Laura Sarabia)

Justo cuando el país estaba a la expectativa por la decisión que tomaría el presidente Petro sobre Sarabia y Benedetti, dos alfiles de su entraña envueltos en una agria disputa, el expresidente del Senado Roy Barreras le informaba al país en su Twitter por la mañana que ingresaba al quirófano a una cirugía de más de cuatro horas como parte del tratamiento del cáncer que padece.

“Es la última fase de mi tratamiento. Agradezco todas las oraciones. Son curativas”, escribió el senador a quien el Consejo de Estado le anuló su elección. Pero el país estaba concentrado y haciendo sus apuestas sobre quién saldría del Gobierno, si Sarabia o Benedetti, o los dos.

Sin embargo, hubo quienes, según Barreras, sí tuvieron un espacio para enviarle mensajes de aliento. “Me excuso por no alcanzar a contestar los centenares de mensajes de energía positiva! Gracias a todos! Nos veremos pronto!”.

Transcurrió el día y mientras el curtido político entraba a la sala de cirugía, el presidente Petro, en una ceremonia de ascensos militares, le anunciaba al país que Sarabia y Benedetti salían de su Gobierno. De esa manera, el mandatario cortó por lo sano prescindió de dos de sus más cercanos colaboradores.

Lee También

Este sábado, cuando el país no termina de sobreponerse de las consecuencias del escándalo y teme que, incluso, arrecien, y cuando Sarabia y Benedetti lamen sus heridas en sus cuarteles de invierno, Barreras dio un parte de victoria porque, según él, le ganó la batalla a la muerte. Eso no deja de ser siempre una buena noticia.

“He salido bien de la Cirugía”, escribió victorioso Barreras en Twitter, y airoso continúa (se transcribe textualmente): “Lo logramos! Ya no hay Cancer en mi cuerpo. Te gané esta batalla huesuda [muerte]! Gracias por toda la energía positiva recibida. Gracias por el afecto! El cuerpo duele pero no importa! El alma está llena de gratitud por la vida!”.

He salido bien de la

Cirugía. Lo logramos! Ya no hay Cancer en mi cuerpo. Te gané esta batalla huesuda! Gracias por toda la energía positiva recibida. Gracias por el afecto! El cuerpo duele pero no importa! El alma está llena de gratitud por la vida! Los quiero mucho!

— Roy Barreras (@RoyBarreras) June 3, 2023