Melquisedec Torres, panelista de ‘La Luciérnaga’, dijo que Barreras “sí que cayó bien parado”, pues el cargo diplomático en el que fue nombrado recientemente no fue el único premio que se llevó su círculo cercano, ya que hizo moñona con toda su familia.

Y es que después de que se anuló su elección como senador de la República, por doble militancia, Barreras se va para Inglaterra, por pedido del mismo presidente Gustavo Petro.

Roy Barreras, que ha pasado por varios partidos durante su carrera política, ahora tendrá como destino Londres, pues será embajador en Gran Bretaña.

Torres aseguró en la frecuencia radial que Barreras la hizo redonda, pues la Embajada ante en el Reino Unido es “la más atractiva en términos de protocolo y de salario”.

No obstante, llenar ese cargo había sido difícil, apuntó el periodista, toda vez que Petro ya lo había ofrecido a José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda; a Alejandro Gaviria, exministro de educación, y al mismo expresidente Juan Manuel Santos, quienes dijeron que no, pero a Barreras sí le sonó, y no desaprovechó.

En ese sentido, Torres aseguró que Barreras sigue “consolidando su poder burocrático“, ya que en el Reino Unido será el primer embajador colombiano que, en décadas, no será recibido por la reina Isabel, sino que será recibido por el rey Carlos III.

Roy Barreras y los puestazos para él y su familia

Pero la avanzada diplomática y burocrática de Barreras no se queda en su futuro nombramiento, ya que su círculo cercano está muy bien ubicado, en cargos de lujo.

Así lo manifestó el panelista del espacio de Caracol Radio, que sacó la larga lista de los familiares de Barreras que andan en buenos puestos.

“Su hijo, Roy Alejandro Barreras, es representante de Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo”, anotó el también abogado.

El listado siguió, y Torres mencionó a María Paula Martínez, exesposa del futuro diplomático, que es secretaria del Consulado de Colombia en Barcelona.

Se suma la nuera de Barreras, Lorena Sofía Velasco, esposa de Roy Alejandro, quien es asesora comercial en la oficina del Ministerio de Comercio en Washington.

Melquisedec Torres cierra el listado mencionando a otra exesposa de Barreras, Gloria Arizabaleta, representante a la Cámara.