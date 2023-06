Armando Benedetti perdió los estribos varias veces en sus conversaciones con Laura Sarabia y eso quedó demostrado con los 26 minutos de audios que fueron publicados recientemente.

Allí se ve la molestia que tenía el exembajador de Venezuela por haber perdido su papel dentro del Gobierno, algo que le reclamaba mucho a la exjefa del gabinete de Gustavo Petro.

Además de echar en cara el dinero que, según él, aportó e invirtió en la campaña del presidente, estos audios revelados por Semana serían el inicio para descubrir varios secretos que pasaron en casi un año de correría por el país.

En varias oportunidades, Armando Benedetti amenaza a Laura Sarabia en contar todo lo que hicieron en esas épocas, algo que podría afectar al presidente Gustavo Petro.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (…) Y ayer el presidente: ‘no, no, es que tengo afán’. Ajá, ma$%&, yo hice 100 reuniones (…) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, mar%&$%, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (…) si veo que esto me puede emput$%, pateo hijue&%$a, y ahí nos caemos todos hijue&%$a”, así lo dijo.

(Vea también: Bukele se vuelve a burlar de Petro gracias a escándalo de Benedetti con Laura Sarabia)

No fueron una, ni dos, ni tres. Fueron muchas las veces que Benedetti le decía a Laura Sarabia que se podían “hundir” fácilmente si él hablaba. Por el trato de una visita a la Casa de Nariño, él le dijo: “Era como tratando de enrostrame ‘tú no vales verga’, pero yo no entiendo tú de dónde sacas eso y no es una amenaza (…) no sé. Con tanta mie$% que yo sé, pues nos jodemos todos. Sí, ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes, pero se caen las torres gemelas…”

En una parte de los 26 minutos de audios, y que parecen ser conversaciones de varias semanas porque no son concadenadas sino por episodios, el exembajador de Venezuela está muy molesto con Laura Sarabia y habla hasta de ir a la cárcel.

“Si antes te sentías amenazada, ahora sí es culo de amenaza. Y me dices hijue&%$a cuándo cu%& quieres que esté allá en Bogotá y me dices cuándo cu%&· quieres empezar a pelear, o cuándo cu%&· quieres arreglar. Usted está allá es por mí, hijue&%$a, por mí. O es que alguien te iba a pasar al teléfono si no hubieras trabajado conmigo, te hubiera dejado sola a ver qué cu%&· ibas a hacer. Ahora sí que estamos todos amenazados hijue&%$a, dime qué más hay qué hacer”, decía Benedetti.

Lee También

Luego añadió: “No es mamando gallo, no es amenaza, porque tú me conoces. Yo no me voy a dejar mamar gallo, Laura, te lo juro por la vida de mis hijos que no pasará nunca, nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos, acabamos toda la hijue&%$a verga”.

En varias oportunidades, el exembajador pedía que lo hicieran parte del Gobierno y que Sarabia lo tomara en serio. La lucha por el poder que tenían ellos dos era evidente y mientras que ella podía estar cerca de Petro, él se sentía excluido de las decisiones que tomaban en el Palacio de Nariño.

En los audios revelados, él usa varios tonos: desde ser una persona pausada que solo reclama, hasta ser un hombre con un tono amenazante que saca en cara el pasado de la jefe de gabinete de 29 años. Este es un ejemplo de ello.

Audios de Armando Benedetti a Laura Sarabia completos

Luego de que se dieran a conocer estos audios, el presidente Gustavo Petro reaccionó desde su cuenta de Twitter con un mensaje y una fotografía en la que estaba sonriendo.

Benedetti no tomó con tanta tranquilidad estas revelaciones porque usó sus redes sociales para decir que los audios no fueron mostrados tal y como son realmente.

Lo cierto es que son 26 minutos de declaraciones que dejan mal parado al presidente Gustavo Petro y a las dos personas que, según han dicho, fueron las que más lo apoyaron en su campaña. Aquí están todos los mensajes que le envió Benedetti a Laura Sarabia.