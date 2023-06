Los audios que publicó Semana en la noche de este domingo 4 de junio provocaron una nueva crisis en el Gobierno Nacional, pues las declaraciones del exembajador Armando Benedetti, aunque el contexto no es claro, dejan entrever que al interior de la administración Petro las cosas no andan bien.

Y es que en las diferentes conversaciones que tuvieron Benedetti y Laura Sarabia, ex jefe de gabinete de Petro, se tocan temas delicados como dineros de campaña, altos cargos y hasta drogas…

A raíz del escándalo, en redes sociales se hizo viral un video en época electoral, en el que aparece la entonces precandidata presidencial Íngrid Betancourt, en un debate, reclamándole a Gustavo Petro por sus alianzas.

En dicho entonces, la líder de Oxígeno Verde le dijo al hoy jefe de Estado que le vendió el alma al diablo por aceptar políticos corruptos en su campaña, haciendo énfasis en que les abrió las puertas a los que en un pasado habían denunciado.

“Yo también te he querido mucho, Gustavo, pero si no estoy contigo es porque pienso que le vendiste el alma al diablo. Cómo puede ser posible que hayas aceptado en y tu campaña a todos aquellos que hemos denunciado, a los políticos más corruptos, los testaferros de gobiernos vecinos. Sabes a quién me refiero. Gente que ha estado en el paramilitarismo”, dijo en ese momento la precandidata presidencial.