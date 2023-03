En una conversación telefónica de la hija de Samuel Santander Lopesierra, el ‘Hombre Marlboro’, y la expareja de Nicolás Petro, Days Vásquez, revelada por Semana, se escucha el nombre de una ficha clave de Gustavo Petro, el precandidato a la gobernación del Atlántico, Máximo Noriega.

Enseguida, la joven con la habla Days Vásquez supone que el dinero que busca su padre supuestamente sería para dárselo a Nicolás Petro.

” […] y que para Máximo, y le pidieron una cabaña y varias cosas…”, agrega la hija del exnarcotraficante acusado de darle plata al hijo del presidente.

De acuerdo con el portal Zona Cero, Noriega es una persona de confianza de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente, quien atraviesa por un momento agridulce por cuenta de la investigación que adelanta la Fiscalía en el escándalo destapado por su exesposa y, por otro lado, la espera de su primer hijo con una ex ‘Protagonista de Novela’.

Acá, el revelador audio de la Revista Semana:

El político barranquillero, Máximo Noriega, que fue víctima de un atraco a mano armada en un centro comercial en febrero de 2022, respondió a varios señalamientos que se le han hecho en el escándalo de las revelaciones de la exesposa de Nicolás Petro, y afirmó que solicitó a Revista Semana, una rectificación.

“Máximo Noriega no está involucrado en ningún hecho irregular. Para eso he solicitado a la Revista Semana que se rectifique […] no se me dio el derecho a controvertir”, aseguró.