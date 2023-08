Luego de que un juez ordenara la libertad de Nicolás Petro y Day Vásquez en el marco del escándalo por corrupción e ingreso de dineros ilícitos a la campaña presidencial de Gustavo Petro, se conoció una entrevista en la que el hijo mayor del presidente ventiló los graves problemas que hay en su núcleo familiar.

(Vea también: “Ojalá podamos perdonarnos”: Gustavo Petro respondió a su hijo y comparó sus historias)

En la conversación con revista Semana, Petro Burgos se refirió a su relación con Verónica Alcocer, primera dama de la Nación, a quien culpó de ser partícipe de algunos vetos y exclusiones en su contra.

“A ella la veo ahora con un rol más protagónico que hace algunos años. Pienso que tiene un liderazgo mucho más fuerte, muy marcado. Siento que también ha sido parte de todo ese veto hacia mí, de esta exclusión”, dijo Nicolás Petro.

Además, el ahora exdiputado del Atlántico comentó que la esposa de su padre ha tenido detalles de mal gusto con él y su nueva pareja (Laura Ojeda), los cuales están afectando directamente al bebé que están esperando.

“Humillaciones que he recibido, que ha recibido Laura y que termina recibiendo mi hijo. Me dolió mucho [no asistir al cumpleaños de Antonella] porque Laura está embarazada de mi hijo. Ese es un desplante a ella, a mí y a mi hijo”, precisó.

Finalmente, Petro Burgos aseguró que conoció a Verónica Alcocer cuando él era adolescente y que si bien ella siempre intentó fortalecer la unión y la comunicación familiar, dicho objetivo se fue desviando con el pasar de los años.

“A Verónica la conocí entrando en mi adolescencia. Fue una persona que, de verdad, intentó acercarme a mi papá, intentó que las relaciones de mi papá con los demás familiares fueran más fluidas, de la mejor manera. Antes de Verónica, eran casi nulas. Ella lo intentó. Hubo circunstancias que no han podido [hacer] que esas relaciones familiares encajen perfectamente, pero ese ya es otro tema”, indicó.