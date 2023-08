Hace varias semanas, ‘Epa Colombia’ compartió con sus miles de seguidores que uno de sus sueños es ser mamá y que estaría dispuesta a invertir una buena suma de dinero para someterse al tratamiento.

Ahora bien, en el programa ‘Desnúdate con Eva’, de Eva Rey, la creadora de contenido dio a entender que ya inició con el proceso para quedar embarazada, revelando que buscó un banco de esperma estadounidense para llevar a cabo su propósito.

De hecho, Daneidy Barrera Rojas le contó a la periodista española que la han criticado por querer que su hija tenga rasgos caucásicos, pues detalló que su deseo es que la bebé tenga el cabello rubio y ojos de color azul.

“Ha sido un proceso bien lindo porque yo quise la esperma de un banco estadounidense. Me han juzgado mucho por la raza caucásica, pero se le dice así, me dicen que por qué no tuve un donante en Colombia”, dijo.