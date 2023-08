En septiembre de 2021 Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia‘, tuvo una reunión con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ella subió un video a sus redes sociales en el que se les veía compartiendo y hablando. Sin embargo, el video no fue bien acogido en las redes sociales y recibió múltiples insultos.

En el más reciente programa de Eva Rey, ‘Desnúdate con Eva’, la ‘influencer‘ se abrió sobre esta situación que tuvo consecuencias buenas y malas. Relata que la reacción de la gente no fue nada buena: “Me dieron demasiado duro, perdí como 300.000 seguidores. La gente afuera me decía ‘epa paraca’, me decían de todo”.

Además, contó cómo se dio este particular encuentro “Él [Uribe] simplemente me hizo una invitación, me llamó, me dijo que nos viéramos y yo la tomé”. Pero también relató que, desde esa reunión, muchas entidades del Gobierno la dejaron de “molestar”. “Secretarías, Invima, Dian ya me dejaron quieta. Me han molestado demasiado, pero gracias a ello me han dejado de molestar.”

Por otra parte, dijo que el expresidente la contactó otra vez, hace poco, para que fuera a su finca en Medellín. “Yo le dije no, muchas gracias, otro escandalo no“.

Paloma Valencia intentó reunirse con ‘Epa Colombia’

Eva le consultó a Barrera sobre si, en esta época electoral, ha recibido alguna llamada de políticos. La respuesta de ‘Epa’ fue sorpresiva: “Paloma Valencia vino con sus tres camionetas blindadas y me dijo que si nos podíamos ver. Y yo: ‘¿Qué? Yo no me quiero ver con nadie porque dicen que la ‘Epa’ se vinculó, se habló y no, a mí me gusta estar alejada de todo ello”.