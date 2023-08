Este viernes 4 de agosto, la actriz Alina Lozano informó que rompió el vinculo amoroso que tenía con Jim Velásquez, pese a que el joven ‘influencer’ había confirmado la fecha para el supuesto matrimonio.

(Vea también: Jhonny Rivera habla de edad de su novia: no quería que dijeran que lo tiene de “marrano”)

A través de un largo video publicado en Facebook, la artista, llorando, explicó que ella fue quien le puso punto final al idilio de amor, debido a algunas actitudes de Jim que no le gustaron.

“Tengo que reconocer que estaba afectada. Esta relación inició públicamente, se termina públicamente, se lo dije a él. Tuvimos momentos maravillosos, pero siento que pasaron muchas cosas. Amo a Jim, en el tejido real de nuestra relación fuimos profundamente felices”, dijo.

Alina Lozano dice por qué terminó con Jim Velásquez

Sin embargo, Lozano fue más allá y comentó que los últimos videos que publicó el joven fueron los que acabaron con la relación, pues hizo énfasis en que Jim nunca le dijo que se iba de viaje y menos con una exnovia.

“Soy yo la que me voy de la relación, se nos salió de las manos. En mi caso, el amor no es para sufrir, yo paro en el momento en el que el tema no es sano para mí”, precisó.

Y agregó: “Lo último que pasó me molestó enormemente, me desilusionó. Yo a Jim lo tengo en cuenta para todo, pero Jim es diferente. Ni siquiera es un tema de celos, de pronto sale él en un video con una muchacha con la que tuvo una aventura, de verdad que no sabía. Me entero de muchas cosas por los videos que me envían”.

Lee También

Finalmente, Lozano explicó que hay cosas que no negocia como mujer y una de esas es la lealtad. Asimismo, destapó que está viviendo un drama por cuenta de las redes sociales, debido a las críticas que ha recibido en los últimos meses.