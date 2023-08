Jhonny Rivera lanzó su más reciente canción ‘Te amo en silencio’, un tema que escribió hace 10 años, inspirado en un despecho que él tuvo en esa época, contó en Pulzo. No obstante, ahora goza de las mieles del amor, por su nuevo noviazgo con Jenny López.

(Vea también: Ella es la cantante que enamoró a Jhonny Rivera; tiene 30 años menos que él)

Fue la joven la que confirmó la relación con el artista, luego de que se filtraran algunas imágenes de ellos. Rivera dio más detalles, en este medio, de cómo comenzó ese vínculo amoroso.

“Nació primero la amistad, y empiezo a descubrir que detrás de esa gran artista había una excelente mujer, muy bella persona, y además muy leal. […] Yo desconocía que gustaba de ella porque yo no me atrevía, por mi edad, a echarle los perros, porque me sentía raro”, declaró en Pulzo.