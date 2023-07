Jhonny Rivera ha sido tema de conversación en los últimos días, luego de que se conociera que tiene una relación con la cantante Jenny López, quien es casi 30 años menor que él.

(Lea también: “Estaba aburrido de que me trataran de gay”: Jhonny Rivera habla de su joven novia)

Fue la misma artista quien confirmó la relación y más tarde el mismo Rivera se refirió al tema.

Los comentarios no paran, e incluso, ahora hasta le preguntan a Aída Victoria Merlano si luego no era ella quien tenía una relación con el famoso.

Todo comenzó durante un live, cuando un fanático le preguntó lo siguiente: “Pensé que tú eras la pareja de Jhonny Rivera, como te mira con esa carita de enamorado”.

Fue entonces cuando la ‘influenciadora’ decidió aclarar las dudas de sus seguidores y revelar cuál es la clase de relación que tiene con el cantante de música popular:

(Vea también: Sujeto se coló en tarima de Jhonny Rivera para robar a asistentes en pleno concierto)

“Don Jhonny y yo somos ‘repanas’, siempre lo hemos sido. Nunca, se los juro por mi vida, ha pasado algo con ese hombre. No me ha hecho ninguna insinuación, no me ha coqueteado y nunca me ha ‘tirado los perros’”.