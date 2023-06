Un hombre, que estuvo en tarima durante toda la presentación del cantante de música popular en Ibagué, Jhonny Rivera, y que al parecer se hizo pasar como parte del staff del evento, engañó a dos asistentes al concierto y les robó el celular.

Una de las víctimas fue John Mosquera, un bailarín y productor de eventos ibaguereño.

En diálogo con Q’HUBO, el joven recordó que el hombre le dijo a él y a una chica que si quería que les grabara en sus celulares un video de cerca de Jhonny Rivera.

Ellos le entregaron los teléfonos justo cuando el cantante empezó a interpretar la canción ‘Mi Decisión’. La escena quedó grabada en la transmisión que hacía la Gobernación del Tolima en redes sociales.

Reiteró que el pillo estaba en la tarima, a unos cuantos metros de Rivera.

“Mi celular es como mi oficina, tengo datos muy importantes. En el celular tengo mi vida. Tal vez me faltó malicia indígena, pero no entiendo por qué ese hombre estaba en la tarima. Cuando vi que desapareció, corrí con la intención de subirme a la tarima a buscarlo, pero las personas de logística de Jhonny no me lo permitieron. Dijeron que no conocían al tipo. El hombre desapareció como por arte de magia. La otra muchacha afectada se puso también muy triste”, cuestionó el bailarín. Invita al ciudadano; que le devuelva el teléfono.