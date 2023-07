Desde hace varias semanas han nacido rumores respecto a que Jhonny Rivera está en una relación con otra artista de música popular. Se trata de Jenny López, quien hace parte de la agrupación de Rivera.

Las preguntas han sido muchas y finalmente, Jenny decidió contar la verdad a través de varias historias de Instagram. Fue allí donde confirmó que está saliendo con el cantante.

“Quiero contarles que sí, tengo una relación con Jhonny, pero quiero contarles la historia como es y desde el principio”.

La joven se tomó varios minutos para revelar cómo lo había conocido y cómo se dio el amor. De acuerdo con López, se conocieron cuando ella apenas era una adolescente y porque él le dio una oportunidad de cantar en algunos de sus conciertos.

Con el pasar del tiempo, la cercanía laboral se hizo más grande, y finalmente, ella comenzó a cantar permanentemente con él.

“Yo terminé trabajando de planta con Johnny con la agrupación, pero hasta ese momento nunca hubo ningún acercamiento amoroso, por el contrario, solamente amistad”.

Sin embargo, en su cumpleaños 19 se dio un primer detonante, que la hizo pensar que el artista le gustaba. Jenny estaba lejos de sus seres queridos, pensó que iba a pasar esta fecha sola, pero Rivera le dio una sorpresa en su finca, junto a su familia.

“Yo me quedé con ese detalle que para mí fue muy especial y muy bonito. El caso es que ese detalle me marcó muchísimo y de ahí en adelante yo empecé a sentir una atracción muy bonita, además porque me parece que es un hombre lleno de cualidades. Cuando yo ya cumplí los 20 él también me manifestó que había como una atracción, y decidimos iniciar una relación”, sumó.