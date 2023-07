Jhonny Rivera es uno de los cantantes más queridos en Colombia, en su carrera ha logrado ganarse el cariño de cientos de admiradores. El encuentro con la actriz fue en el ‘show’ que se encuentra de gira ‘A tirar caja’ que hizo junto al comediante ‘Luchito humor’ y tuvo como primer invitado al cantante en Cartago, Valle.

En medio de la entrevista, el pereirano sacó a relucir con movimientos pélvicos, y mostró un particular baile a la actriz, que sonrió y le aplaudió por la iniciativa de Rivera.

Los asistentes del ‘show’ le hicieron barra al cantante que se le midió a mostrar sus dotes a Esperanza Gómez, quien recientemente anunció que se divorciará por una infidelidad. Él mismo compartió en sus redes el video con el siguiente mensaje “esta mujer me puso alboroto todos los músculos”(sic).

El vídeo rápidamente se viralizó y los comentarios del baile del cantante no se hicieron esperar. De hecho, el hijo de Jhonny, Andy Rivera, comentó la publicación: “hay niveles de niveles”, dijo el artista urbano, a lo que su padre le respondió “¿pasé el ‘casting’?”.

Los seguidores de inmediato también le pusieron varios comentarios: “Jhonny como bailarín es muy buen cantante”, “los pasos finales son los mejores que he visto, me dio susto a mí”, “tiene tumbao y si Esperanza aplaudía, no te fue tan mal”.